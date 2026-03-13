Desmienten en Aguascalientes al Gobierno de Monreal: “De Aquí no ha Salido Ningún Dron”

“También Dijeron que Escaparon Personas Hacia acá y no fue Así”
Por Benny Díaz
José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, en respuesta a la señalado por la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz del gobierno de Zacatecas, que señaló que un dron proveniente de Zacatequillas, Cosío, había arrojado explosivos cerca de una carretera de Cuauhtémoc, Zacatecas, afirmó en entrevista colectiva que “de aquí no ha salido ningún dron, se está implementando un operativo antidrones”.
Agregó: “Yo no sé de dónde sacan eso, nosotros tenemos monitoreado todo el estado y hemos estado vigilando, inclusive traemos operativos antidrones en ciertos lugares y en ciertos momentos y no tenemos datos de esto que dijeron y en otra ocasión que escaparon personas dijeron que fue para Aguascalientes y eso no fue así”.
El secretario también manifestó que en el territorio estatal existe tecnología para evitar ataques con drones “y se están implementando operativos de seguridad pública estatal y se está checando constantemente que haya vuelos o sobrevuelos y se desmiente lo que dijo el gobierno de Zacatecas”.
Insistió en que no ha habido avistamientos de drones que hayan salido de Aguascalientes, y agregó: “Tenemos que seguir blindando con los operativos antidrogas que se está viendo sobre todo en los municipios que son limítrofes”.
No va a Esos Lugares
Sobre la detención y vinculación a proceso de Homero “N”, dueño del bar Tormenta del Oeste, en la colonia Las Flores, por sustracción de menores e incapaces, corrupción de menores, así como pornografía de personas menores de 18 años, el funcionario manifestó que esa información la debe dar a conocer la Fiscalía, quien es la encargada de investigar el caso y realizó el cateo; asimismo, desconoce qué tanto es real de lo que ha trascendido sobre esa situación en la que estaban menores de edad siendo explotadas laboral y sexualmente.
Negó que esto ocurra de manera constante en bares o cantinas del estado, aunque reconoció que sí existen denuncias sobre venta de estupefacientes y que se realizan operativos regularmente por parte de las autoridades.
Arámbula López mencionó que corresponde al área de Reglamentos determinar responsabilidades y que no se está exento de que ocurran situaciones de esta índole, pero dejó claro que él no lo sabe “porque yo no voy a esos lugares”.