En 2026 Habrá Más de mil Centros Libre Para las Mujeres; el Objetivo, Llegar a Todos los Municipios del País: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

“Es Algo Histórico”

La Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que se presentará una iniciativa en contra del feminicidio para que en todos los estados de la República se utilice una metodología para investigar ese delito.

En 2026 se crearán 323 Centros LIBRE para las Mujeres, que se sumarán a los 678 instalados en 2025, a través de una inversión de 983 millones 491 mil pesos.

10 entidades ya cuentan con cobertura total en sus municipios: Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán.

Ciudad de México.- En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –a través de un enlace a las 32 entidades de la República desde Palacio Nacional–, definió como histórico que cada municipio del país tendrá un Centro LIBRE para las Mujeres, comenzando con más de mil en 2026, ya que se instalarán 323 espacios este año con una inversión de más de 983 millones 491 mil pesos, que se sumarán a los 678 que fueron aperturados en 2025.

“Los Centros LIBRES son espacios de mujeres para mujeres que estamos desarrollando en cada municipio del país, el objetivo es que cualquier mujer que tenga algún problema o que desee desarrollarse o que sencillamente quiera estar con sus amigas, con sus vecinas en un espacio pueda tener distintas actividades. Hay asesoría psicológica, jurídica, de distinto tipo y además ya hay una biblioteca en cada uno de los Centros LIBRES para hacer clubes de lectura. Es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país, sobre todo para las mujeres de todo el país, a lo largo y ancho, en todos los municipios. El objetivo es llegar a todos los municipios del país y este año vamos a llegar a mil municipios (…) Es algo histórico para el país que cada municipio del país tenga un Centro Libre para las Mujeres”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que se presentará una iniciativa en contra del feminicidio para que en todos los estados de la República se utilice una metodología para investigar ese delito.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que los Centros LIBRE son resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Detalló que en 2026 la inversión es de 983 millones 491 mil pesos –un incremento del 48.6 por ciento– para más de mil Centros LIBRE, este año, con lo que se alcanzará el 40 por ciento de la meta de 2 mil 478. Agregó que todos los Centros LIBRE contarán con una biblioteca, instalada en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), en las que habrá materiales que promueven igualdad, pensamiento crítico y participación comunitaria, así como lecturas de interés de las usuarias.

Puntualizó que hay 10 entidades en las que ya se tiene cobertura total en sus municipios: Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán, en este último, los Centros LIBRE abrirán sus puertas en abril como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con una inversión de 101 millones 143 mil pesos; además en Tarímbaro, Jacona y Zamora se cuenta con consultorios médicos en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde el Centro LIBRE de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, Sara Guadalupe Castillo Martínez, Promotora de Redes Comunitarias y fomento al liderazgo de las mujeres, destacó la importancia de organizar a las mujeres para que tengan redes de apoyo y puedan ejercer su liderazgo. Mientras que, desde Xalapa, Veracruz, Cintia Cortés Carvajal, Promotora de los derechos de las mujeres, la autonomía y empoderamiento, señaló que estos espacios impulsan a las mujeres a conocer sus derechos a través de la Cartilla de las Mujeres, con la convicción de que el primer paso para hacerlos valer es conocerlos.

En el Centro LIBRE de Cancún, Quintana Roo, Ana Cristina Acosta Hernández, asesora jurídica y atención de las violencias, expuso la importancia de brindar orientación gratuita para las mujeres que lo necesitan. Asimismo, Irma Ruth Villatoro Hernández, trabajadora social del cambio cultural y prevención de las violencias en el Centro LIBRE de Comitán, Chiapas, expresó que en este espacio están siempre en ayuda y favor de las mujeres.

Finalmente, Gabriela Olivares Pérez, asesora psicoemocional y promoción de la salud de las mujeres en el Centro LIBRE de Chiautempan, Tlaxcala, destacó que las mujeres no están solas en sus procesos de sanación y por ello se da acompañamiento psicológico y terapéutico.