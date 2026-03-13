Frijoleros Pondrán “Patas Pa’rriba” a Zacatecas, Advierte Faustino Adame

Sus Demandas “no han Sido ni Atendidas ni Escuchadas”

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame, titular de asuntos agrarios en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) anunció que, en breve, los cerca de 10 mil frijoleros que representa esa agrupación política “pondrán a Zacateca patas pa’rriba, luego de que no han sido ni atendidas ni escuchadas sus demandas en lo relativo al acopio del grano; los frijoleros están desesperados y entre ellos se rumora de la posibilidad de realizar movimientos sociales fuertes”, comentó.

Adame dijo que tales muestras de inconformidad obedecen a que no se ha avanzado en lo relativo al acopio de las 80 mil toneladas que las autoridades se comprometieron a comprarles a esos productores, encima de que el agio y coyotaje “se siguen aprovechando de ellos”.

El entrevistado señaló que “en ese tipo de arbitrariedades intervienen algunos alcaldes, muchos vivales y además ciertos políticos”, de los cuales no quiso mencionar sus nombres, al grado que tienen el control de los centros de acopio.

“Es una desgracia que los productores deben afrontar, además de la criminalidad, las arbitrariedades de todos esos personeros, acaparadores y políticos y muchos excesos más”, refirió.

Explicó que eso se debe a que la corrupción en todo Zacatecas ha llegado al tope, “en todas las áreas, debido a que muchos presidentes municipales se han corrompido, lo mismo que en el caso de diversos funcionarios de gobierno y eso nos ha llevado a confrontar una situación muy grave, en especial para los campesinos”.

Advirtió que, en este momento, se sigue comprando el frijol a los campesinos en ocho pesos kilo “por lo que la gente anda muy desesperada”.

El pasado martes 10 esperaban la vista de María Luisa Albores, secretaria del Bienestar a nivel federal para analizar el problema mediante la ampliación del programa a 20 mil toneladas más, “pero no ocurrió”.

“Esperábamos que por medio de ese hecho hubiera cuando menos 300 millones de pesos más para los frijoleros, pero no se sabe nada mientras que el delegado estatal de Bienestar, Mario Olaiz, no ha comprobado ese dinero ante Hacienda, por lo que no se ha liquidado a los campesinos”.

Faustino Adame dijo que entablaron ya conversaciones ante la Secretaría de Gobernación en México “pero es el momento en que no hemos recibido respuesta por lo que los campesinos andan desesperados y ya amenazaron con realizar nuevas movilizaciones”.

Lo anterior tendría que ver con que de nuevo “tomarían carreteras y otros irían a cerrar vialidades en la Ciudad de México porque entre ellos cunde la desesperación y hay incluso licitaciones donde se mete el kilo de frijol a ocho pesos con el fin de venderlo a empresas grandes como Del Valle, La Costeña y otras, lo que nos perjudica enormemente”.

“En Zacatecas todo está a la deriva, es un caos, y nadie hace nada por lo que –insistió– los campesinos ya están desesperados en todo Zacatecas y, por ese motivo, se viene un movimiento social muy fuerte que los obligaría a levantarse”, advirtió.