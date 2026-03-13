“No me Aferro”, Dice Molesto Saúl Monreal

“Tampoco soy un Kamikaze que Busque Confrontaciones”

Por Gabriel Rodríguez

Visiblemente molesto, el senador morenista Saúl Monreal dijo mantenerse en espera de que su partido dé respuesta a las negativas por las cuales no podría contender a la sucesión gubernamental de cara al año 2027 que él mismo solicitó y, a pregunta sobre si pensaría buscar contender por cualquier otro partido político, señaló: “Ahorita no pienso en eso, pero tampoco soy un kamikaze que busque confrontaciones con todos dentro de Morena”.

Monreal Ávila afirmó que por el “momento se encuentra agotando todas las instancias legales”, porque más allá de los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum o de Luisa María Alcalde, jefa nacional de Morena, “a mí me salva la Constitución con la cual defenderé mi derecho a llegar a ser ante las instancias correspondientes”.

Dijo: “No es que me aferre, sino que voy a ejercer mi derecho constitucional, que nadie me puede negar la oportunidad pues ningún lineamiento o resolución de ningún consejo están por encima de la Constitución”.

Asimismo, insistió que espera un elemento en firme, es decir, que le den por escrito la explicación de la negatoria, de modo que refirió no podría basarse en declaraciones y que esperaría en todo caso la convocatoria expedida por Morena, donde estarían asentados los requisitos para aspirantes a gobierno del estado.

“Para ello falta mucho en que se emita, pero una vez que empiece el proceso electoral del mes de septiembre, estaré presente”.

A pregunta sobre si sus reacciones no le provocarían mayores enemistades dentro de la cúpula del partido, Saúl sostuvo: “No, y lo aclaro, mis intenciones no son de confrontación o reto, sino que sólo ejerzo mi derecho constitucional y habrá algunos a los que no les guste, lo comprendo.

“Espero que, en mi caso, se aplique la Constitución, porque en verdad, yo no tengo ningún problema con nadie ni lo deseo, respeto mucho a la presidenta del partido y a la presidenta de México, valoro las acciones de sus consejos, sobre todo cuando la presidenta dijo que aún son muy joven y mi derecho nadie lo puede negar, pero eso no significa que no luche por lograrlo”.

Sostuvo que, por el momento, no ha recibido invitación alguna de parte de los líderes estatales y nacionales de los otros partidos, como “Alito” Moreno y Carlos Peña del PRI así como tampoco de Jorge Romero o Aldo Peláez del PAN; “No, no he recibido invitación formal alguna de su parte, sino que estoy tranquilo pues quiero agotar todas las instancias de mi partido, porque soy miembro fundador del mismo y no tengo por qué buscar otras opciones”.

No obstante, aclaró que puede ser que en Zacatecas vaya una mujer, decisión contra la cual admitió no podría competir porque “sería muy complejo”, pero refirió que seguirá luchando por sus aspiraciones “tratando de ser congruente, pero de aquí a las definiciones vamos a tomar la mejor decisión, pues lo que viene dependerá de hechos como PT y Verde, luego de los actuales con􀃀ictos desarrollados a partir de la reforma electoral, escenario que ha cambiado mucho las cosas”.