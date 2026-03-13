Rutas de Senderismo en Sinaloa Para Recorrer Esta Primavera

Paisajes Costeros y de Montaña

Durante la primavera, los entornos naturales adquieren un encanto particular con la floración de diversas especies y una mayor actividad de la fauna. A esto se suman más horas de luz solar y temperaturas templadas, condiciones que favorecen las actividades al aire libre y que también, aportan beneficios para la salud física y mental, como la reducción de estrés, la producción de vitamina D, la mejora del estado de ánimo y el aumento de energía.

En este sentido, Sinaloa cuenta con rutas de senderismo que permiten recorrer paisajes costeros y de montaña. Así que prepara agua, protector solar, calzado cómodo y una cámara para explorar este destino durante la primavera.

Cerro del Crestón

Es uno de los recorridos más populares de Mazatlán. El ascenso se realiza por un camino pavimentado con escalinatas de piedra y tiene una duración aproximada de 30 minutos, con un nivel de dificultad moderado.

La cima alcanza 157 metros sobre el nivel del mar, donde se ubica el Faro de Mazatlán, reconocido como el faro natural más alto del mundo. En este punto también se localiza un mirador de cristal suspendido sobre el acantilado para apreciar la costa, el malecón, las islas cercanas, el Pacífico y aves marinas.

Aunque la caminata es completamente ascendente, es accesible para visitantes de distintas edades. Se recomienda realizar la visita temprano por la mañana o al atardecer para evitar las horas de mayor calor.

Reserva Ecológica Nuestra Señora

Ubicada en el Pueblo Mágico de Cosalá, dentro de la Sierra Madre Occidental, sorprende con senderos que atraviesan cascadas, ríos y un bosque tropical donde crecen cedros, copales y parotas; además, la zona es refugio de venados cola blanca, pecaríes de collar y aves de la región.

Entre sus principales atractivos resaltan: una tirolesa de cuatro tramos que suman cerca de dos kilómetros y el aviario Guacamaya Verde que resguarda más de 30 ejemplares.

En los alrededores, mediante caminatas guiadas, también se localizan petroglifos y pinturas rupestres asociados a antiguos asentamientos indígenas como los tepehuanes, acaxees y xiximíes.

Surutato

En la zona montañosa de Badiraguato se encuentra esta comunidad serrana situada a más de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Sus bosques de pino y encino sirven como hábitat de gran variedad de especies como golondrinas, halcones, ardillas y musarañas.

Desde este sitio parten distintas rutas que llevan a la Cascada La Campana o a miradores como El Madroño y La Piedra, puntos elevados desde donde se aprecia el valle y la serranía circundante. Estos lugares también concentran actividades de aventura como tirolesas, puentes colgantes, zonas para practicar rappel, un columpio extremo y un parador fotográfico conocido como La Puerta al Cielo.

Cofradía de Imala

En la Presa de Sanalona se encuentra un paraje natural que locales y visitantes han apodado “Narnia”, ya que recuerda al mundo fantástico descrito en las obras de C.S. Lewis.

Se trata de un islote o península, dependiendo del nivel del agua, que se forma en medio del lago y destaca por sus verdes praderas y una línea de álamos, mezquites y vegetación propia de la zona. En los alrededores es común observar caballos, ganado y aves, lo que lo convierte en un punto atractivo para caminatas tranquilas y para capturar fotografías de paisajes rurales que parecen de otro mundo.

Esta primavera, anímate a explorar los espacios naturales que revelan la diversidad geográfica de Sinaloa.