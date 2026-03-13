En Foro Internacional Reconocen Impulso de Tere Jiménez a Productores Lácteos

Se da Mejor Futuro a las y los Ganadores: Berdegué Sacristán

La creación de la marca Alileche es una prueba del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con los productores lecheros: Julio Berdegué.

Se realiza en Aguascalientes el 11.º Foro Internacional de Lechería, con la asistencia de mil 500 productores de leche de todo el país.

Los países invitados son Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Guatemala, Nueva Zelanda, Perú, Uruguay, Portugal y Argentina.

Durante el 11.º Foro Internacional de Lechería en Aguascalientes, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, Julio Berdegué Sacristán, reconoció a la gobernadora Tere Jiménez por impulsar iniciativas como el programa “Leche para Gigantes” y su marca local Alileche.

“Es muy importante lo que están haciendo en Aguascalientes: leche de ganaderos del estado, adquirida a buenos precios, procesada y entregada también a precios reducidos en escuelas y comunidades que más lo necesitan. Son acciones que nos permiten sumar esfuerzos para darle un mejor futuro a las y los ganaderos, y también a niñas, niños y personas mayores que se benefician de los extraordinarios efectos nutricionales de la leche”, señaló.

El 11.º Foro Internacional de Lechería, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, es un encuentro que reúne a los mayores expertos nacionales e internacionales del sector, así como a cerca de mil 500 productores de leche provenientes de todo el país.

En este evento participan especialistas de 11 países: Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Guatemala, Nueva Zelanda, Perú, Uruguay, Portugal y Argentina. A través de diversas ponencias, comparten una visión científica y técnica sobre modelos de producción, innovación tecnológica, sostenibilidad y tendencias del mercado, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la industria lechera.

El programa también incluye la participación de Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México; así como de los secretarios de Desarrollo Rural de estados como Chihuahua, Coahuila y Michoacán, entre otros.

En el evento, Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México de la Secretaría de Economía, entregó este distintivo a la Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE).

En representación de la gobernadora Tere Jiménez, el secretario de Gobierno, Antonio Arámbula, dio la bienvenida a productores, especialistas e invitados nacionales e internacionales, a quienes invitó a aprovechar este espacio de diálogo, análisis y cooperación, donde se comparten experiencias y se conocen las tendencias globales que impulsan la competitividad del sector.

“En Aguascalientes lo tenemos claro: nuestro estado produce alrededor de un millón 700 mil litros de leche cada día y se ha consolidado como uno de los principales polos lecheros del país. Aquí conviven empresas nacionales e internacionales que confían en nuestros productores, como Nestlé, Sigma, Santa Clara, Lactalis y Lala. También existen empresas estatales y regionales que fortalecen la economía local; pero más allá de las cifras, lo que realmente distingue a Aguascalientes es su capacidad de construir alianzas”, concluyó.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; Carlos Gutiérrez, presidente de Expo Leche; Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche); Antonio Talamantes Geraldo, director general de Leche para el Bienestar; Alexis Ramírez Ramírez, director de Análisis de Cadenas Pecuarias, Oleaginosas, Café, Cacao, Confitería y Pesca de la Secretaría de Economía; el diputado federal Paulo Martínez; Cuauhtémoc Ramírez Romero, presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes; Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes; Jesús Alan Elizondo Flores, director general de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); Gabriel Ayala Borunda, director general de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); Gerardo Salas, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario; Ivannia Quesada Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica; Carlos Enrique Lozada García, presidente de la Asociación de Productores Ganaderos Lecheros de Perú; Rodolfo Leonel Sisniega Otero Cordero, presidente de la Cámara de Productores de Leche de Guatemala; Alexandre Martin, director de Competitividad del Ministerio de Agricultura, Agroalimentario y Soberanía Alimentaria de Francia; José Luis González, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Aguascalientes; Diana Corina Zambrano Moreno, presidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia; Rocío Reyes, directora general de Industria Farmacéutica Veterinaria (Infarvet); Consuelo González Pastrana, secretaria del Consejo de Femeleche; Jesús Gutiérrez Ajá, tesorero de Femeleche; el diputado Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso de Aguascalientes; Carlos Luna, director del Consejo de Desarrollo Agropecuario e Industrial de Jalisco; Javier Méndez Ramos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal (ANFACA); Enrique López López, director general de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (Ameg); Jorge Iván Espinoza López, presidente ejecutivo de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex); Octavio Jurado, director general de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario.