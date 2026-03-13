Música que Cambia Vidas: el Proyecto que Motiva a Estudiantes en Aguascalientes

En Aguascalientes, la música no sólo se escucha, también cambia vidas. En la Escuela Secundaria General No. 9 Amado Nervo, más de 150 estudiantes integran la Orquesta Sinapsis, un proyecto que ha convertido el arte en una herramienta para fortalecer la disciplina, la convivencia y la motivación de las y los jóvenes.

En una etapa de la vida en la que muchas decisiones pueden marcar el rumbo de su futuro, este proyecto ofrece a las y los estudiantes un espacio donde canalizan su energía, descubren su talento y encuentran un lugar seguro para convivir y aprender.

Para muchos de ellos, la orquesta se ha convertido en algo más que una actividad escolar: es una comunidad que los impulsa a seguir adelante.

Ricardo, integrante de la agrupación, asegura que formar parte de la orquesta ha sido una de las experiencias más importantes de su vida escolar.

“Para mí, la orquesta es como una familia. Aquí encontramos un lugar seguro donde podemos convivir, aprender y sentirnos acompañados”, compartió.

Juan, otro de los estudiantes, explica que, pese a haber crecido en un entorno familiar complicado, la secundaria y actividades como la orquesta y el ajedrez le han permitido descubrir nuevas oportunidades.

“Esta orquesta me enseñó que todos podemos. No importa de dónde vengas, siempre habrá una oportunidad. Muy dentro de nosotros siempre habrá un artista, un futbolista o un atleta. Este proyecto forma sueños”, expresó.

La Orquesta Sinapsis, dirigida por el maestro Fernando Edrehira, nació después de la pandemia como una iniciativa que comenzó con apenas unos cuantos estudiantes interesados en aprender música. Con el paso del tiempo, el entusiasmo creció hasta reunir hoy a alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer grado que comparten la pasión por los instrumentos, el trabajo en equipo y el gusto por el escenario.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, destacó que proyectos como este reflejan el impulso que se ha dado al desarrollo artístico y cultural dentro del sistema educativo estatal, gracias a la visión de la gobernadora Tere Jiménez, quien promueve actividades que fortalecen el talento y las oportunidades para las y los estudiantes.

“Cuando vemos este trabajo, desaparecen las dudas y surge inspiración para seguir impulsando este tipo de proyectos. Aquí las y los estudiantes descubren que pueden soñar y trabajar para cumplir sus metas”, señaló.

Historias como la de la Orquesta Sinapsis demuestran que cuando las y los jóvenes encuentran espacios para expresar su talento, la música se convierte en una oportunidad para crecer, convivir y construir un mejor futuro.