Pronto Darán a Conocer a los Artistas Locales que Participarán en la Feria Nacional de San Marcos

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) informó que se encuentra en la etapa final de revisión de las propuestas que formarán parte de la programación cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los espacios más esperados para el talento local.

En total se recibieron 481 proyectos de artistas y agrupaciones de Aguascalientes, quienes buscan presentarse en algunos de los foros más emblemáticos de la feria. Las propuestas abarcan disciplinas como música, danza, teatro y artes plásticas, reflejo de la creatividad y diversidad de la escena artística del estado.

Las y los seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse en escenarios como el Foro del Lago, el Patio de las Jacarandas, el Teatro Morelos, el Cuartel del Arte, el Sótano Stallworth, el Teatro Antonio Leal y Romero, entre otros espacios que cada año reúnen a miles de asistentes.

La espera está por terminar. El ICA dará a conocer en los próximos días, a través de sus redes sociales, las bandas, artistas y compañías que integrarán el cartel cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Se invita al público a mantenerse atento a la página oficial de Facebook del Instituto Cultural de Aguascalientes: https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAguascalientes/.

Finalmente, se adelantó que la programación también incluirá destacadas propuestas de teatro a nivel nacional, que enriquecerán la oferta cultural de esta importante celebración.