Ayuntamiento de Zacatecas Fortalece Estrategia Preventiva Contra Incendios

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, mantiene un trabajo permanente de prevención, vigilancia y atención de incendios durante la actual temporada de riesgo, mediante acciones coordinadas con autoridades de los tres niveles de gobierno. Así lo informó Luis Felipe Santos, quien destacó que estas labores se realizan bajo la instrucción del alcalde Miguel Varela y en coordinación con el secretario general de Gobierno, Erik Muñoz.

El funcionario explicó que como parte de la estrategia preventiva se han llevado a cabo recorridos de supervisión y vigilancia en distintos puntos del municipio, con el objetivo de detectar posibles riesgos y evitar que los incendios se originen o se propaguen. Además, destacó que el trabajo conjunto incluye la participación de instancias federales, estatales y municipales, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que pudiera presentarse tanto en el territorio de la capital como en la zona conurbada Guadalupe–Zacatecas.

Santos señaló que, aunque en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los reportes de incendios, las acciones de prevención han sido clave para reducir los riesgos. Entre las medidas implementadas se encuentran la apertura de guardabrechas y la construcción de cortafuegos en zonas estratégicas, lo que ayuda a limitar la expansión del fuego en caso de que se presente algún siniestro.

Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración con instancias federales como la Comisión Nacional Forestal, cuya participación resulta fundamental en materia de prevención, capacitación y coordinación interinstitucional para la atención de emergencias relacionadas con incendios forestales.

El coordinador de Protección Civil hizo un llamado a la población a contribuir a la prevención evitando prácticas que puedan provocar incendios. Entre las principales recomendaciones se encuentran no realizar quemas de residuos ni quemas controladas, evitar arrojar colillas de cigarro a la orilla de las carreteras y no dejar botellas de vidrio en áreas naturales, ya que estas pueden generar el llamado “efecto lupa”.

Finalmente Santos Quintanilla reiteró la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de los comunicados oficiales de Protección Civil y participe activamente en las acciones de prevención, con el fin de proteger el entorno natural, la flora, la fauna y la seguridad de las comunidades del municipio.