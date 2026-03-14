“Estamos Trabajando con Estados Unidos en Seguridad, Pero hay una Condición, la Soberanía no Está a Negociación”

Presidenta Claudia Sheinbaum Desde Colima:

Resaltó que la Pensión Mujeres Bienestar es un acto de justicia para las mujeres mexicanas.

En Colima hay más de 20 mil mujeres que reciben este apoyo y representa una inversión de más de 64 mdp: Bienestar.

Tecomán, Colima.- Desde Tecomán, en Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que hay colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero aclaró que la soberanía no está a negociación, ya que el pueblo de México ha luchado toda su vida por ella, esto tras una publicación en la red social Truth Social de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, externó durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de Colima.

Recordó que además de la soberanía, los gobiernos de la Cuarta Transformación luchan por independencia, por libertad, por democracia y por justicia social, que se ve reflejado en la entrega de Programas para el Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

“¿Qué son los Programas de Bienestar? ¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?: Justicia. Porque no solo es justicia la de los Tribunales, es también justicia para las mujeres mexicanas”, agregó.

Explicó que este es uno de los tres programas nuevos que iniciaron con su administración, al que se suman la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de secundaria, que este año se ampliará a niñas y niños de primarias públicas, y Salud Casa por Casa.

Informó que recientemente presentó un Plan B de Reforma Electoral que busca que las y los legisladores locales vivan en la justa medianía, propone reducir el número de regidores en los ayuntamientos para invertir esos recursos en los mismos municipios, como parte de uno de los principios de la Cuarta Transformación: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Anunció que en Colima se construirán tres bachilleratos tecnológicos y siete bachilleratos Margarita Maza para que haya más preparatorias cerca de la casa; además de un nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, el cual abone a la construcción del mejor sistema de salud para el pueblo de México.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó la importancia de la Pensión Mujeres Bienestar en Colima, donde muchas mujeres trabajan en el campo, en el corte, en el comercio o en sus casas y este apoyo económico representa un acto de justicia social para las jornaleras de la entidad.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que es la primera vez que hay una dependencia dedicada a la atención directa de las mujeres, por iniciativa de la Presidenta, quien cumplió su promesa con las mujeres de México con acciones como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de los Derechos de la Mujer y la construcción de Centros LIBRE.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que en su estado hay más de 20 mil derechohabientes de este programa, lo que representa una inversión de más de 64 millones de pesos (mdp) en la entidad y cuyo objetivo es mejorar el nivel de autonomía económica de las usuarias.