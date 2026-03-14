“Falso que Estemos Siendo Investigados por Autoridades Mexicanas o Estadounidenses”

José Narro Condena la Guerra Sucia:

Ante la difusión de un supuesto comunicado que ha circulado en algunos espacios nacionales, un documento no oficial y sin sustento, que no corresponde en específico a alguna posición política institucional, el Diputado Federal de Morena por Zacatecas, José Narro Céspedes, aseveró que “es falso de toda falsedad que estemos siendo investigados por alguna autoridad mexicana o estadunidense; es falso que tengamos algún vínculo con algún grupo delincuencial, y es falso un boletín hecho con inteligencia artificial, que quiere dañar nuestra autoridad moral y de un movimiento social que tiene gran fuerza en el estado de Zacatecas y que sigue avanzando”.

Afirmó José Narro Céspedes que por distintas fuentes cercanas al Partido del Trabajo (PT), al que se le atribuye dicha declaración, se trata de un documento sin carácter oficial, “por lo que resulta preocupante que algunas personas que se sienten superadas, lo utilicen para intentar construir versiones falsas de la verdadera imagen que representamos al lado del pueblo de Zacatecas, como siempre lo hemos hecho”, sostuvo.

Aclaró Narro Céspedes que fue fundador del PRD; fundador del Partido del Trabajo y somos personas comprometidas con el movimiento de la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador y ahora comprometidos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

“Lo que sí es real –puntualizó-, es que estamos en Zacatecas presentes con un gran movimiento social luchando a favor y siendo parte de este gran movimiento transformador que vive nuestro país, al lado de nuestra presidenta”.

Agregó que también es cierto que hemos ido creciendo nuestra presencia en todo el estado de Zacatecas, y que en el pasado como ahora, siempre hemos salido adelante en las encuestas para ocupar los principales cargos de elección en nuestros estados.

“Vamos creciendo y vamos a salir adelante; no van a parar la voluntad de un pueblo que nos conoce de muchos años, que saben que estamos comprometidos con la lucha desde abajo, desde el territorio, desde las causas de nuestro pueblo, desde la búsqueda de que Zacatecas recupere la paz y la tranquilidad y avancemos por el camino del progreso, del desarrollo y de la prosperidad compartida para todas y todos los zacatecanos”, destacó.

Exhortó a que no nos creamos de los rumores y de las guerras sucias, porque “nos da gusto que nos tengan miedo, que nos tengan temor, que sepan que vamos a construir en Zacatecas las bases para un estado integral que sea parte de este gran proyecto transformador, del que hemos estado ajenos como estado”, dijo.

En su mensaje, Narro céspedes remató que “hoy, ni imposiciones ni procesos de manipulación, ni de ataques amañados y de guerras sucias, van a detener a un pueblo que reclama justicia, que reclama democracia y libertades, porque aquí vamos a seguir; no nos van a detener y no van a detener a Zacatecas que exige justicia, que exige que avancemos en la transformación y que nuestro estado salga de la situación catastrófica en que nos encontramos”.

Concluyó con el exhorto a los zacatecanos que merecen justicia, que “no nos prestemos a hacer eco de las campañas de guerra sucia; ¡adelante compañeros zacatecanos!”.