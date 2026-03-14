Miguel Varela: Municipio Repara Alumbrado en Avenida que Corresponde al Estado

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, informó que el Ayuntamiento decidió asumir la reparación del alumbrado público en la avenida Nezahualcóyotl, a pesar de que se trata de una vialidad que corresponde al Gobierno del Estado.

El alcalde explicó que esta avenida fue intervenida hace más de dos años; sin embargo, desde entonces no se atendió de manera adecuada el funcionamiento de las luminarias, situación que generó inconformidad entre vecinos, comerciantes y personas que transitan diariamente por la zona.

Ante las constantes quejas ciudadanas, el Gobierno Municipal determinó intervenir directamente para reparar y poner nuevamente en funcionamiento las luminarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad en esta importante vialidad de la capital.

Miguel Varela señaló que la falta de iluminación en distintos tramos de la avenida Nezahualcóyotl generó preocupación entre habitantes y comerciantes cercanos, quienes reportaron afectaciones derivadas de la oscuridad, incluyendo robos en negocios y una creciente sensación de inseguridad durante las noches.

El presidente municipal subrayó que, aunque la vialidad no se encuentra bajo la jurisdicción directa del Ayuntamiento, su administración decidió actuar para atender una demanda ciudadana legítima y garantizar mejores condiciones para quienes viven, trabajan o circulan por esta zona de la ciudad.

Varela también contrastó el presupuesto del Gobierno del Estado con el del municipio. Señaló que mientras la administración estatal dispone de más de 43 mil millones de pesos, el Ayuntamiento de Zacatecas opera con un presupuesto aproximado de 800 millones de pesos.

A pesar de esta diferencia presupuestal, el alcalde afirmó que su gobierno continuará trabajando para mejorar los servicios públicos en la capital. Destacó que acciones como la reparación del alumbrado en la avenida Nezahualcóyotl reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas con la atención directa a las necesidades de la ciudadanía y con la mejora de la seguridad en las vialidades de la ciudad.