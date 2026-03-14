Ulises Mejía se Reúne con Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores

El diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, sostuvo un encuentro con académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el objetivo de dialogar sobre los principales retos de la investigación cientí􀂿ca, el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado.

Durante la reunión se abordaron temas estratégicos para fortalecer la vinculación entre la academia, la ciencia con el sector productivo y las políticas públicas, con el propósito de que el conocimiento generado en las universidades contribuya de manera directa al desarrollo económico y social de Zacatecas.

Entre los temas de mayor relevancia destacaron la necesidad de incrementar el financiamiento para la investigación cientí􀂿ca, fortalecer los programas de posgrado, impulsar proyectos de innovación tecnológica y promover la transferencia de conocimiento hacia sectores clave como el campo, la minería, la agroindustria, la salud y las energías renovables.

En este espacio de diálogo también se socializó la propuesta de impulsar en Zacatecas una Ley de Educación Superior, que permita actualizar el marco jurídico estatal para responder a los nuevos retos del desarrollo cientí􀂿co, tecnológico y profesional del estado.

Ulises Mejía Haro explicó que esta ley es importante porque permitiría ordenar y fortalecer el sistema de educación superior en la entidad, garantizar una mejor coordinación entre universidades públicas y privadas, impulsar la investigación cientí 􀂿ca, promover la innovación tecnológica y vincular la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral y la vocación económica de las regiones.

Asimismo, señaló que una legislación de este tipo contribuiría a generar mayores oportunidades para los jóvenes, fortalecer la calidad académica, impulsar la formación de talento especializado y consolidar una política pública que coloque al conocimiento, la ciencia, la innovación y la tecnología como motores del desarrollo de Zacatecas.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la comunidad académica, escuchando sus propuestas y construyendo iniciativas que permitan que el conocimiento se traduzca en soluciones concretas para los desafíos del estado y del país.