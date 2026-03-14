Tere Jiménez da el Banderazo de Salida al Campeonato Mexicano de Rallies en Aguascalientes y Enciende la Adrenalina del Automovilismo

La gobernadora Tere Jiménez encabezó el banderazo de salida del 4.º Rally Aguascalientes en la Plaza Patria, con el que inicia la temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies, un evento que reúne a los mejores pilotos y figuras del automovilismo mexicano.

Ante competidores, aficionados y autoridades, Tere Jiménez dio la bienvenida a los equipos participantes y destacó la importancia del deporte.

“Bienvenidos al Gigante de México, es un orgullo para nosotros tenerlos aquí, en este lugar que es pacífico, un lugar en donde luchamos por la paz social y donde podemos disfrutar estas actividades; felicidades a todos los presentes, bienvenidos, y siempre vamos a apostarle al deporte”, expresó la gobernadora.

El Rally Aguascalientes contará con la participación de 13 tripulaciones. Las emociones comenzarán desde muy temprano este sábado 14 de marzo, con la primera de 12 etapas cronometradas. El recorrido abarcará caminos de varias comunidades, como El Taray, Tortugas, Rancho Viejo, Potrero de los López, Morelos y El Ocote. Además, la competencia incluirá dos etapas que se correrán en el Óvalo de Aguascalientes, escenario que también será sede de la meta final del rally.

El evento será gratuito para los aficionados, quienes podrán disfrutar de la adrenalina del rally, siguiendo las recomendaciones de seguridad establecidas por la organización.

En el banderazo de salida también estuvieron presentes Carlos Cordero, director de la carrera Rally Aguascalientes; Poncho Ruvalcaba, diputado federal; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado, y Verónica González, directora general del Buró de Congresos y Visitantes del Estado.