Tere Jiménez Encabeza Encuentro con Mandos de la V Región Militar en Aguascalientes

“Sigamos Trabajando Unidos por Aguascalientes”

Reconocieron a fuerzas armadas y corporaciones de seguridad por su labor para mantener la paz.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó un encuentro con mandos de la V Región Militar, en el que además se entregaron reconocimientos a integrantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública estatales y municipales por su destacado desempeño y su labor para mantener la paz y la tranquilidad de la población.

Durante la ceremonia, que reunió en Aguascalientes a representantes de las fuerzas armadas que integran esta región militar –conformada por Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas–, se destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad como un factor clave para preservar la estabilidad y el desarrollo del estado.

“Estos reconocimientos simbolizan el agradecimiento de las mujeres y hombres que todos los días se levantan y luchan por ser mejores; de los visitantes, que disfrutan de la hospitalidad y la belleza de nuestra entidad; de los empresarios, que abren sus negocios cada mañana, y de las niñas, los niños y jóvenes que pueden jugar, soñar y vivir aquí en esta tierra. Confiamos en ustedes y contamos con ustedes”, destacó la gobernadora.

Añadió que, en Aguascalientes, la seguridad se sostiene con coordinación, inteligencia, tecnología y el compromiso de que la ley se haga valer y de que ningún delito quede impune.

“Sigamos trabajando unidos por Aguascalientes; hagamos que nuestra labor sea una garantía de progreso, desarrollo y dignidad humana para todos aquí en la tierra de la gente buena, aquí en Aguascalientes, el Gigante de México”, subrayó Tere Jiménez.

El jefe de Estado Mayor de la V Región Militar, Jorge Ambia Minero, aseguró que en Aguascalientes se ha demostrado que, cuando las instituciones trabajan unidas, los resultados se traducen en tranquilidad para las familias y en condiciones propicias para el desarrollo del estado.

“Los logros alcanzados en materia de seguridad en este estado son producto de tres principios que han guiado el actuar conjunto de las autoridades civiles, militares y de seguridad pública: la cooperación, la colaboración y, sobre todo, la confianza”, precisó.

Sin embargo, dijo que detrás de cada resultado está el trabajo de hombres y mujeres que a diario cumplen su deber con responsabilidad, lealtad, disciplina, profesionalismo y un profundo amor por México.

“Por ello, los reconocimientos que hoy se otorgan no solo distinguen trayectorias individuales, sino que honran el espíritu de servicio que caracteriza a quienes integran todas las instituciones de seguridad”, concluyó.

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar, se reconoció a personal de la V Región Militar, así como a integrantes de la Guardia Nacional en Aguascalientes, a policías de los 11 municipios del estado, a uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a policías de investigación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado.

En el evento, estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Alfredo Salgado Vargas, comandante de la 3.ª porción norte-centro de la Guardia Nacional; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes; Isaac Bravo López, comandante de la 11/a. Zona Militar; Carlos Alberto Guerrero Curiel, comandante de la 13/a. Zona Militar; Julio César Islas Sánchez, comandante de la 15/a. Zona Militar; Horacio Flores Fonseca, comandante de la 41/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Maribel Chávez Arriaga, delegada estatal de la Fiscalía General de la República; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en el estado de Aguascalientes; Francisco Pérez Conde, comandante del 4.º Regimiento Mecanizado; Jesús Alonso Porras, comandante interino del 8.º Grupo de Infantería; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de Aguascalientes; José Antonio Orta Álvarez, vicefiscal de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, y Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.