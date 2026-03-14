Tere Jiménez Impulsa la Profesionalización del Turismo Para Mejorar la Atención a Visitantes

Entrega Certificados a más de 100 Prestadores de Servicios Turísticos

Resaltó que se apuesta por la diversificación de actividades, como el turismo, el sector textil y el campo, con el objetivo de generar más empleos y mayor derrama económica.

Rememos hacia el mismo rumbo para que Aguascalientes llegue a buen puerto en el tema del turismo: TJ.

Adicionalmente, entregó la insignia Gigantes a cinco personas por su aportación a la capacitación y al turismo.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó certificados a más de 100 prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del sector y elevar la calidad en la atención que se brinda a quienes visitan el estado.

Durante el evento, la mandataria destacó que el turismo se ha convertido en un motor importante para el desarrollo económico de la entidad, por lo que su administración impulsa acciones para consolidar a Aguascalientes como un destino competitivo, seguro y con servicios de calidad.

“Aguascalientes ya se ha convertido en un epicentro de eventos internacionales. Queremos que quienes nos visiten digan: voy a regresar, porque aquí encontré paz; porque la comida es deliciosa, y porque es un lugar donde se puede convivir en familia. Les pido que sigamos remando hacia el mismo rumbo para que Aguascalientes llegue a buen puerto en materia de turismo”, expresó la gobernadora.

Asimismo, subrayó que el estado trabaja para diversificar sus actividades económicas y aprovechar su potencial turístico.

“Tenemos mucho que presumir al país y al mundo. En el campo, Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en producción de guayaba; el tercero, en carne de pollo, cilantro y maíz forrajero; el cuarto, en lechuga, y el quinto, en uva. Tenemos que demostrar la grandeza que tiene nuestro estado”, sostuvo.

El secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, destacó la importancia de capacitar de manera permanente a quienes forman parte del ecosistema turístico, ya que su trabajo es clave para consolidar a Aguascalientes como un destino que se distingue por su calidad y hospitalidad.

“Seguiremos becando a las personas para que se capaciten. Muchísimas felicidades; su esfuerzo fortalece al turismo de Aguascalientes y nos ayuda a seguir consolidando un destino que destaca por la calidad de su servicio y la hospitalidad de su gente”, indicó.

Por su parte, Alejandro Monreal Dávila, director general del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (Inepja), explicó que a través de este tipo de certificaciones se reconoce la experiencia y los conocimientos de quienes han desarrollado su trabajo durante años en distintas actividades.

“Los estándares permiten que las personas realicen sus actividades de manera uniforme y que los consumidores tengan mayor confianza y tranquilidad; así, cuando los turistas visitan Aguascalientes, reciben un servicio de calidad y con calidez, lo que favorece que regresen”, señaló.

A nombre de quienes recibieron su certificado, Óscar Damián Alférez Hernández agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para impulsar la capacitación y el crecimiento profesional del sector.

“Es un honor agradecer a nuestra gobernadora por brindarnos la oportunidad de capacitarnos. A mis compañeros aquí reunidos, les reconozco todo su esfuerzo diario. Gracias por desempeñar su trabajo con orgullo y por mostrar lo mejor de nuestro estado; quien nos visita por primera vez se enamora de Aguascalientes”, expresó.

Los certificados entregados cuentan con validez oficial a nivel nacional, ya que son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la red del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Durante el evento, Tere Jiménez y autoridades estatales también entregaron la insignia Gigantes a cinco personas por su aportación a la capacitación profesional de las y los aguascalentenses, así como a cocineras tradicionales y a una agencia de viajes por su labor para mejorar la atención a los visitantes.

En el evento, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Salvador Alcalá, diputado local, y Daniela Cotera Bivian, beneficiaria.