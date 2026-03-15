Conferencia de Feminismo Popular Reúne a mil Mujeres en Zacatecas

Impartida por Emilia Pesci

Por Nallely de León Montellano

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, militantes del Partido del Trabajo en Zacatecas participaron en una conferencia sobre feminismo popular impartida por la activista y formadora política Emilia Pesci.

El encuentro reunió a cerca de mil personas y tuvo como propósito generar un espacio de re􀃀exión colectiva sobre las luchas históricas de las mujeres, particularmente desde los territorios, así como el papel de la organización social en la construcción de derechos y participación política.

Durante la exposición, Pesci abordó el concepto de feminismo popular como una corriente que surge de las experiencias de mujeres de sectores populares y que vincula la lucha contra el patriarcado con otras formas de desigualdad social y económica. En ese sentido, explicó que esta perspectiva busca ampliar la participación política de las mujeres desde las comunidades, reconociendo que muchas de ellas enfrentan múltiples formas de discriminación asociadas a factores como la condición económica, el origen rural o la pertenencia a comunidades marginadas.

La ponente destacó que la participación política de las mujeres implica disputar espacios de poder históricamente dominados por estructuras patriarcales, lo que frecuentemente genera resistencias y diversas formas de violencia política de género.

Durante la conferencia también se abordaron distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, entre ellas la psicológica, física, económica, patrimonial y sexual, así como aquellas que se ejercen en ámbitos familiares, laborales, comunitarios, institucionales y políticos.

Asimismo, se subrayó que la organización colectiva, la conciencia política y la construcción de redes de solidaridad entre mujeres son elementos fundamentales para fortalecer su participación en la vida pública. Entre las asistentes se observaron mujeres de distintas edades, algunas de las cuales compartieron experiencias que reflejan cómo muchas de las prácticas que hoy se identifican dentro del feminismo popular han sido parte de sus propias vivencias cotidianas.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el Partido del Trabajo en Zacatecas dentro de la agenda conmemorativa del 8 de marzo, orientadas a promover la re􀃀exión y la formación política sobre los derechos de las mujeres.