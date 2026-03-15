Cordero y Hernández se Apoderan del Cuarto Rally Aguascalientes 2026

La tarde de este sábado, en el Autódromo de Aguascalientes, culminó la primera fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) y del FIA NACAM Rally Championship, donde el triunfo absoluto fue para el piloto potosino Ricardo Cordero, del equipo GHR Motorsport, junto a su navegante Marco Hernández.

La segunda posición quedó en manos del actual monarca del CMR, Char García, acompañado por su navegante Lalo Solís, representantes del equipo LUMA Motorsport. El tercer lugar del podio fue para la dupla del Qualitas SUBARU Rally Team, integrada por Francisco Name y su navegante Armando Zapata.

Durante la jornada sabatina, los equipos enfrentaron 11 de los 12 tramos cronometrados programados, recorriendo los exigentes caminos de Centro de Arriba, Tortugas, Rancho Viejo, Potrero de los López y Morelos El Ocote, para culminar con un espectacular cierre en el Óvalo de Aguascalientes.

En total, los participantes completaron 66 kilómetros de velocidad pura, en una competencia que puso a prueba la habilidad, resistencia y estrategia de los equipos en los caminos del estado.

La organización del evento agradece el apoyo del Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como la colaboración de la Guardia Nacional y de las corporaciones de seguridad estatal, quienes en todo momento velaron por la seguridad del evento, de los participantes y de los aficionados.

El Rally Aguascalientes reafirma su posición como una de las competencias más importantes del calendario nacional e internacional del rallismo, brindando emoción y espectáculo a todos los seguidores de este deporte motor.

El siguiente evento del Campeonato Mexicano de Rallies y del FIA NACAM Rally Championship tendrá efecto el próximo 3 de mayo en San Luis Potosí, con la celebración del Rally RAC 1000.