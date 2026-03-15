Diego Montoya Inaugurará Exposición Plástica en el Museo Manuel Felguérez

Contrasta la Maldad con la Bondad

Por Gabriel Rodríguez

El artista plástico colombiano Diego Montoya Concha, inaugurará una exposición plástica denominada Luz y color para Aura, que se compone de 80 piezas en acrílico a partir de su análisis de la realidad, denominado curvismo.

Montoya Concha indicó que hace tres años solicitó abrir esa muestra en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (MAAMF), luego de que hacia 1996 conociera al maestro zacatecano en Roldanillo, Colombia, por lo que para él es un gusto inaugurar esa exposición en ese recinto.

“El maestro Manuel Felguérez me invitó para que en 2005 expusiera en Zacatecas, donde me quedé a vivir, de modo que hace 20 días respondieron a mi misiva para realizar ahí una exposición individual”.

El creador plástico refirió que de las 80 piezas que exhibirá en el MAAMF, 20 son de formato pequeño en papel, además de que habrá otras de carácter irregular y algunas más de gran formato. Las piezas en cuestión se realizaron en acrílico sobre lienzo y acrílico sobre papel, aunque habrá otras más en las que recurre a la utilización de técnicas mixtas a partir de la integración de carboncillo, tizas y pasteles.

El artista refirió que la suya es una disciplina constante que le ha llevado a crear muchas cosas a partir de la investigación de años dentro de su área, con el fin de desarrollar un lenguaje personal al que llama curvismo.

“Por medio del curvismo, intento darle forma y color al entorno en el que estamos y a la propia cotidianidad, por medio de la interpretación de las alegrías y las tristezas, entre las consonancias y disonancias cotidianas”.

Otras de las obras a mostrarse en el MAAMF rompen con ese discurso, a partir de las difuminaciones de color, que interpretan la ola de violencia que actualmente gobierna al mundo, refirió. Admitió que su obra habría por ello, pasado de ser un tanto cuanto personal, para volverse parte del entorno, al contrastar la actual maldad con la bondad, con el fin de generar una esperanza por medio de la vivacidad del color.

“Por ello, hay formas diferentes a la tradición del curvismo que había venido abordando mediante color y tonalidades así como otras invenciones”.

Luz y color para Aura es el nombre de la muestra, como un reconocimiento al amor que tiene el artista por su madre.