“En México Gobierna el Pueblo, Pero También Gobernamos las Mujeres”

Claudia Sheinbaum Inaugura Centro Libre en Ixtlán del Río, Nayarit

La Jefa del Ejecutivo Federal anunció que se reunirá con mujeres médicas, científicas, campesinas e indígenas del país, como lo hizo el 8 de marzo con integrantes de las Fuerzas Armadas.

En Nayarit ya operan 17 Centros LIBRE y en abril se abren tres más para cubrir los 20 municipios de la entidad, informó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Ixtlán del Río, Nayarit, a 14 de marzo de 2026.- Desde Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que en México gobierna el pueblo y las mujeres, ya que con su llegada a la Presidencia llegaron todas, esto al encabezar la inauguración de un Centro LIBRE en el municipio de Ixtlán del Río.

“Por eso dije que llegamos todas. Ayer dije: ‘¿Quién gobierna México?’ Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. No. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirmó.

Explicó que los Centros LIBRE son un espacio de encuentro para las mujeres mexicanas en el que podrán recibir asesoría jurídica, psicológica o simplemente participar en un curso, taller o club de lectura y la meta es contar con uno en cada municipio del país.

Agregó que en estos espacios también se construyen las Redes de Mujeres Tejedoras de la Patria, que sirve como grupos de apoyo para las mujeres que lo necesiten y son vínculo con el Gobierno de México para atender diversas problemáticas.

Señaló que otros de los programas impulsados por su administración es la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo en el hogar y de cuidados que históricamente han realizado las mujeres y que no ha sido reconocido.

Además de entregar más de 25 millones de Cartillas de los Derechos de la Mujer. Destacó la importancia de reconocer a las mujeres en la historia y por ello este año ya son 18 fechas en el calendario cívico en el que se conmemora a las heroínas de la patria. Aunado a que el 21 de marzo se nombrará a Margarita Maza como “Primera Embajadora Histórica de México”.

Además, anunció que así como tuvo un encuentro con mujeres de las Fuerzas Armadas el pasado 8 de marzo, se reunirá con mujeres médicas, científicas, campesinas e indígenas del país.

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que en Nayarit suman 17 Centros LIBRE y en abril se abrirán tres más para contar con un espacio en cada uno de los 20 municipios de este estado y avanzar en el cumplimiento de la instrucción de la Presidenta para que haya uno por cada municipio del país.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó el temple y la capacidad de la Jefa del Ejecutivo Federal para marcar pauta en la defensa de los mexicanos y, en particular, de las mujeres con la construcción de estos Centros LIBRE, que buscan atender todas las violencias y brindar asesoría.