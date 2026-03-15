Expectativas Moderadas de Restauranteros del Centro Histórico Ante Aumento del Turismo

Siempre es Incierto Cómo se van a Comportar: Cecilia Tapia

Por Nallely de León Montellano

De cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa, restauranteros del Centro Histórico de Zacatecas mantienen expectativas moderadas ante el incremento de visitantes que tradicionalmente llega a la capital durante estas fechas.

Propietarios de cafeterías, restaurantes y bares coinciden en que las vacaciones representan una de las temporadas más importantes del año para el sector, ya que permiten recuperar parte de las ventas que suelen disminuir durante los primeros meses del año.

En el primer cuadro de la ciudad, algunos establecimientos han comenzado a preparar promociones, ajustes en sus menús y estrategias para atender el posible aumento de turismo nacional y local.

Sin embargo, también señalan que el comportamiento del turismo ha cambiado en los últimos años, por lo que las expectativas se mantienen prudentes.

Cecilia Tapia, propietaria del Café La Pilarica, comentó que si bien la Semana Santa suele atraer visitantes al Centro Histórico, el 􀃀ujo de clientes puede variar dependiendo de diversos factores como la programación cultural, el movimiento turístico y las condiciones económicas.

“Para nosotros estas fechas siempre son importantes porque llega gente de fuera y también familias que salen a recorrer el centro. Esperamos que haya buen movimiento, pero siempre es incierto cómo se va a comportar”, señaló.

Agregó que los negocios del centro dependen en gran medida de las temporadas vacacionales y de los eventos que se realizan en la ciudad, por lo que confían en que la actividad turística durante estos días genere mayor a􀃀uencia en restaurantes y cafeterías.

Además del turismo, algunos restauranteros destacan que la tradición de visitar templos y recorrer las calles del Centro Histórico durante Semana Santa también suele favorecer el consumo en negocios de comida y bebidas. En ese sentido, consideran que mantener una oferta gastronómica variada y espacios atractivos para visitantes y habitantes locales resulta clave para aprovechar el movimiento que generan estas fechas.

Aunque el panorama económico sigue siendo retador para el sector restaurantero, los comerciantes confían en que el periodo vacacional contribuya a dinamizar la actividad en el Centro Histórico durante las próximas semanas.