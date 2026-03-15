La Cuarta Transformación Somos Gobiernos del Pueblo, por eso Seguimos Avanzando: Presidenta Claudia Sheinbaum en Nayarit

“Antes se Gobernaba Para Unos Cuantos”

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que es la quinta gira que hace por todo el país y la quinta vez que visita Nayarit desde que inició su gobierno.

Más de 3 millones de mujeres de 60 a 64 años en el país reciben la Pensión Mujeres Bienestar: Ariadna Montiel.

Santa María del Oro, Nayarit.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Santa María del Oro, Nayarit, donde recordó que la Cuarta Transformación son gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México y por ello sigue avanzando.

“Nosotros llegamos al Gobierno con principios, con causas. No nos puso nadie para gobernar. A nosotros nos puso el pueblo. Hay quien dice que en México quién sabe quién gobierna. No. En México gobierna el pueblo de México, esa es la diferencia. Antes se gobernaba para unos cuantos y en la Cuarta Transformación somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, por eso seguimos avanzando”, afirmó.

Destacó que su gobierno es un gobierno de territorio y por eso esta es la quinta gira que realiza por el país desde que inició su administración. La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que marzo se dedicó a las mujeres, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y por ello resaltó la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar, un nuevo apoyo para las mexicanas de 60 a 64 años; la construcción de los Centros LIBRE para las mujeres; la distribución de la Cartilla de los Derechos de la Mujer y la reivindicación de las mujeres en la historia, entre las que destacó a Margarita Maza, quien el próximo 21 de marzo será nombrada “Primera Embajadora Histórica de México”.

Informó que en Nayarit la transformación avanza con la construcción de más preparatorias que queden cerca de la casa, más universidades, el fortalecimiento del sistema de salud a través del IMSS Bienestar, el Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la reestructura de créditos impagables y la construcción de vivienda para las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, así como la continuidad de los Programas para el Bienestar a los que se destinó un billón de pesos en 2026.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso que la Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso cumplido por la Presidenta, quien a su llegada afirmó que llegaron todas las mujeres a la Presidencia y hoy más de 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años reciben este nuevo apoyo económico.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que esta Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento al trabajo histórico que las mujeres han hecho a lo largo de su vida sin recibir nada a cambio.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, expresó su orgullo por tener a la primera mujer Presidenta de México y agradeció la entrega de estos programas que benefician directamente a 50.4 por ciento de la población de la entidad que son mujeres.

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, María Adelaida Ortiz Hernández, agradeció a la mandataria por el apoyo que recibe y expresó su gratitud por la visita a su entidad, lo que confirma que todas las mujeres llegaron a la Presidencia.