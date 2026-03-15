Realizan Jornada en Defensa de la Soberanía

Mery Pozos: Es el Momento de Cerrar Filas

En Oblatos, la Legisladora Federal de Morena Señaló que la Economía se Encuentra Estable, los Programas Sociales Están Garantizados y que la Inversión Extranjera Sigue Fluyendo

Ante el asedio constante del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, para intervenir en territorio mexicano, la diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Pozos, participó en la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante más de 500 vecinos de la colonia Oblatos y docentes de la agrupación Frente Independiente de Renovación Magisterial y Espíritu Sindical (FIRMES), de la Sección 47 del SNTE, en la explanada del parque Centenario, la legisladora federal dijo que es el momento de cerrar filas en defensa de la soberanía del país.

Explicó que la economía se encuentra estable, los programas sociales están garantizados y la inversión extranjera sigue fluyendo, por lo que es importante apoyar el esfuerzo que encabeza la Presidenta de México.

Mery Pozos se refirió también al Plan B de la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum, con el que pretenden eliminar los privilegios y gastos excesivos en los Congresos estatales y en los municipios del país.

La legisladora por el Distrito 9 destacó que, a través de asambleas informativas, se difundirán los logros de la Cuarta Transformación (4T), recorriendo todo el territorio de Guadalajara.

Finalmente, Mery Pozos criticó la inseguridad, la falta de servicios públicos y el grave problema del agua sucia que reciben los tapatíos en sus viviendas.