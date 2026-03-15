Se Debe Privilegiar el Derecho a la Salud Sobre Cualquier Obstáculo Administrativo: Jorge Rada

IMSS no Puede Justificar Falta de Medicamentos, Asevera

Por Nallely de León Montellano

Ante las recientes declaraciones de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el abasto de medicamentos, el abogado Jorge Rada Luévano señaló que la falta de surtimiento de recetas no puede justificarse bajo el argumento de que algunos pacientes extravían sus documentos.

El litigante consideró que este tipo de explicaciones resultan insu􀂿cientes, ya que actualmente existen herramientas tecnológicas y registros médicos que permiten veri􀂿car las prescripciones realizadas por el personal de salud. Explicó que, desde una perspectiva jurídica, las instituciones públicas están obligadas a privilegiar el derecho a la salud de las personas por encima de cualquier obstáculo administrativo.

“Cuando una persona acude a solicitar atención médica o un medicamento, la autoridad debe buscar la forma de garantizar ese servicio y no un argumento para negarlo”, expresó.

Rada Luévano señaló que en su despacho se han presentado diversos casos de personas que recurren al juicio de amparo debido a que no reciben medicamentos o tratamientos médicos en instituciones públicas.

De acuerdo con el abogado, el recurso legal suele ser efectivo en estos casos, ya que el derecho a la salud está vinculado directamente con el derecho a la vida, lo que obliga a los jueces federales a actuar con rapidez. Indicó que cuando se presenta un amparo acompañado de una receta médica que no fue surtida, los jueces pueden ordenar medidas inmediatas para que la institución de salud proporcione el medicamento o tratamiento correspondiente.

“En muchos casos, al día siguiente de que se presenta el amparo se ordena el surtimiento del medicamento o la atención médica”, explicó.

El abogado agregó que el desabasto de medicamentos sigue siendo una problemática que se re􀃀eja en la cantidad de juicios de amparo promovidos por pacientes que buscan acceder a tratamientos médicos.

Finalmente, señaló que este mecanismo legal también puede utilizarse para exigir atención en materia de salud mental, ya que este tipo de tratamientos forman parte del derecho integral a la salud reconocido en la Constitución.