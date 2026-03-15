Rodrigo Saldívar, Joven Genio de Aguascalientes Conquista el oro en Olimpiada Internacional de Matemáticas

En el Día Internacional de las Matemáticas, Aguascalientes celebra el talento de sus jóvenes. Uno de ellos es Rodrigo Saldívar Mauricio, quien con apenas 16 años conquistó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (IJMO) 2025, realizada en Shenzhen, China, el pasado mes de diciembre.

Con este logro, Rodrigo no sólo cumplió un sueño personal, también puso el nombre de Aguascalientes y de México en lo más alto de la excelencia matemática a nivel internacional.

El joven estudiante del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Bachuaa) Central compitió en la categoría de preparatoria frente a estudiantes de más de 30 países, demostrando que el talento y la dedicación de la juventud aguascalentense pueden destacar en los escenarios más exigentes del mundo.

“Para mí, participar en esta competencia fue una gran experiencia. Pude convivir y aprender junto a jóvenes de todo el mundo. Sin duda es un logro que refleja el esfuerzo y la preparación de muchos años”, compartió.

Rodrigo reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez, que lo apoyó para hacer realidad su participación en esta importante competencia.

Detrás de esta medalla hay más de siete años de preparación. Rodrigo dedica largas horas a fortalecer su razonamiento lógico y a resolver problemas complejos, preparándose intensamente antes de cada competencia nacional e internacional.

Su participación en la IJMO 2025 fue posible gracias a su destacado desempeño en certámenes previos, como la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO), donde obtuvo resultados sobresalientes que le abrieron las puertas al Desafío de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur (SIMOC) y posteriormente a la propia IJMO.

Historias como la de Rodrigo reflejan el enorme talento que existe entre las y los jóvenes de Aguascalientes. Por ello, en Aguascalientes reafirmamos nuestro compromiso de impulsar sus capacidades y acompañarlos para que puedan desarrollar su potencial y llegar tan lejos como se lo propongan.