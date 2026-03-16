Costo del Diésel Rebasa ya los 30 Pesos: Pinedo

Transportistas ya no Pueden Cubrir el Aumento, Alerta

Por Gabriel Rodríguez

Felipe Pinedo, representante en Zacatecas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), sostuvo que en medio de los actuales con􀃀ictos nacionales e internacionales, el precio del litro de diésel se ha incrementado de 29 a 31 pesos, que “nuestros transportistas ya no pueden pagar”.

El coordinador de políticas cenpistas añadió que la situación se ha vuelto crítica para el gremio porque en medio de la actual in􀃀ación, el precio del combustible complica la situación actual de miles de choferes y patrones en Zacatecas.

Pinedo precisó que “se trata de un golpe muy fuerte a la economía, porque hablamos de que tan sólo en el lapso de una semana aumentó de tres a cuatro pesos el litro del combustóleo, lo que complica el traslado, pero también los pagos de los trabajadores del volante en las empresas mineras, refresqueras y lecheras, provocando un desfase que incrementa los costos de producción y las compras de nosotros como clientes, que son cada vez más altas”.

El hecho es especialmente delicado para los productores agrícolas, de cara a una temporada alta, como la festividad cultural, que aumentará todo tipo de costos, y el alza in􀃀acionaria para compradores, locales y visitantes.

“Cierto es que la actual guerra en Oriente Medio ha impactado el precio del barril de petróleo, al llevarlo más allá de los 100 dólares, evento que se ha suavizado un poco luego de que Estados Unidos levantara restricciones de comercio a Rusia”.

Sin embargo, los hechos golpean a alrededor de 15 mil traileros en el estado de Zacatecas como en los casos de Tuemsa, de las mineras y muchos otros más para el caso de las cerveceras, todas las cuales irían a la deriva en las próximas semanas.

Ante los hechos, urgió a que el gobierno federal desarrolle un proyecto de rescate para contener la escalada de precios, porque ese hecho se re􀃀eja en el precio de las mercancías a partir del alto precio de los hidrocarburos y ya forma parte de las crisis del frijol, el ajo y el agave.

Admitió que en tiempos del expresidente José López Portillo se producían alrededor de tres millones de barriles diarios de petróleo, cuando en este momento no llegamos ni a 300 mil, evento que descoloca a México en un momento de elevados precios del petróleo porque, ante esa baja producción y dadas nuestras insuficiencias en la materia, “no podemos aprovechar esas escaladas alcistas”.

“Sin embargo, los elevados costos han reactivado el trabajo de dos refinerías, Dos Bocas y Deer Park, pero ni siquiera así seríamos autosuficientes desde el punto de vista energético por lo que seguimos dependiendo de las importaciones que compramos a Estados Unidos”.