“Me Atacan con Fuego Amigo Porque Saben que voy Arriba en las Encuestas”

Documento Debió Proceder de Alguien Dentro del Propio PT: Narro

Por Gabriel Rodríguez

José Narro Céspedes, diputado federal por Morena, precisó que las acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado a partir del pasado viernes y que se dieron a conocer mediante boletín apócrifo del Partido del Trabajo (PT), que además no lleva la firma oficial del remisor, “son completamente falsas desde cualquier perspectiva legal”.

Narro Céspedes refirió que ese tipo de ataques “proceden de fuego amigo, incluso luego de que se diera un apoyo de los partidos Verde y del Trabajo (PVEM-PT) para apoyar el plan B de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mediante el cierre de dicha negociación, el pasado sábado 14 a la 1 de la mañana”.

Insistió que las versiones vertidas en su contra proceden de la existencia de “fuego amigo dentro y fuera de Morena, incluidos los aliados, quienes se preocupan porque no crecen, pero tampoco avanzan”.

Ejemplificó, sin dar nombres, que “quienes lo señalaron mediante ese tipo de temas fueron los mismos que dieron a conocer una casa que habría adquirido la senadora Geovanna Bañuelos por 17.5 millones de pesos”.

Fue él mismo quien preguntó en seguida: “¿Quiénes son? Que todo mundo se imagine porque esos hechos deben hacernos re􀃀exionar, dan mucho qué pensar, pero lo mismo ocurrió con la emisión del boletín del PT –en donde se le vincula con hechos delictivos–, que con toda seguridad debió proceder de alguien dentro del propio PT”.

Sobre ese oficio, dijo que “se trata de un documento no avalado por la propia conducción del partido y además no está suscrito, sino que fue realizado por Inteligencia Artificial (AI)”.

Cabe destacar que el periodista Raymundo Riva Palacio fue quien primero habría dado a conocer esos hechos mediante editorial publicado e impresos nacionales y diarios digitales el pasado viernes. A ello, Narro dijo que quien acusa está obligado a demostrar sobre todo cuando el periodista “no aporta un solo elemento para sustentar sus hechos; se trata de elementos de la derecha”, explicó.

El diputado añadió que al momento hay un equipo de abogados que estarían trabajando en los hechos, “pero no vamos a dejar pasar una sola acción que vulnere nuestra integridad política, pero yo no soy la fuente investigadora y no puedo referirme a nombres en específico”.

Para concluir, dijo que ese tipo de reacciones proceden de que las últimas encuestas lo posicionan por encima y que valora la interposición de una demanda legal, “porque de otro modo no hay razón para que nos ataquen”.