Robots Futbolistas y Talento Joven

Alrededor de 50 Estudiantes Buscarán su Pase

La iniciativa busca fomentar vocaciones científicas y fortalecer la apropiación social de la ciencia y la tecnología.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes se consolida como un punto estratégico para la promoción del talento científico y tecnológico del país al fungir como sede regional de las actividades rumbo a la Copa FutBotMX, considerado el “mundialito” de robótica más grande de México. Desde el Campus Sur, la institución albergará una serie de eventos de divulgación que acercarán la ciencia, la innovación y la robótica educativa a estudiantes y público en general.

La Copa FutBotMX es una iniciativa organizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que combina ciencia, tecnología, creatividad y deporte en un mismo escenario. En esta competencia, equipos de distintas instituciones diseñan, construyen y programan robots futbolistas que se enfrentan en partidos bajo un reglamento oficial, mostrando las capacidades tecnológicas del país rumbo al mundial de 2026.

Como parte de esta iniciativa, se establecieron sedes regionales integradas por instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y entidades gubernamentales, responsables de desarrollar actividades mensuales de divulgación científica y tecnológica entre enero y junio, vinculadas con la promoción de esta copa.

En este contexto, el Campus Sur de la UAA llevará a cabo diversas actividades. Entre ellas destacan la charla “¿Qué es la robótica?” y una exhibición de equipamiento y proyectos dirigida a estudiantes de secundaria; un taller de programación de robots industriales y móviles; así como el Concurso Interno de Robots Seguidores de Línea, en el que participarán estudiantes de Ingeniería Robótica, sólo por mencionar algunos.

Debido al gran interés que ha despertado la iniciativa entre el estudiantado, la UAA realizará además una eliminatoria interna para definir a los equipos que representarán a la institución en la competencia nacional. En total participan dos grupos de octavo semestre de Ingeniería Robótica —más de 50 estudiantes organizados en alrededor de 10 a 12 equipos—, de los cuales se buscará apoyar al menos a uno o dos para que puedan competir en la etapa final.

Martín Uriel Casillas Ruiz, uno de los estudiantes que buscará llegar a la copa, destacó que este tipo de competencias representan una oportunidad clave de aprendizaje. Asimismo, invitó a otros estudiantes a participar, pues, aunque pueda existir nerviosismo, se trata de una experiencia intensa y gratificante que contribuye de manera importante a su desarrollo profesional.

Este mundialito de robótica convoca no sólo a los equipos participantes en el torneo de fútbol robótico, sino también a instituciones educativas, comunidades científicas, docentes, investigadores, desarrolladores, startups y público interesado en innovación, quienes podrán integrarse mediante stands informativos, talleres STEM, exposiciones interactivas, proyectos tecnológicos y un pabellón cultural.

La Copa FutBotMX se llevará a cabo del 24 al 26 de junio de 2026 en la cancha principal de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, reuniendo a equipos de todo el país en una competencia que celebra la creatividad, la ingeniería y el desarrollo tecnológico de las nuevas generaciones.