“Vamos a Seguir Apoyando al Pueblo de Cuba; el Humanismo es la Esencia de las y los Mexicanos”

Presidenta Claudia Sheinbaum en Nayarit:

Expresó su respaldo a la publicación hecha por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de solidaridad con el pueblo cubano.

Encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Compostela.

Compostela, Nayarit.- En Compostela, Nayarit, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México seguirá apoyando al pueblo de Cuba, ya que el Humanismo es la esencia de las mexicanas y de los mexicanos, esto en respaldo al posicionamiento que hizo ayer en redes sociales el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en solidaridad con la isla caribeña.

“Nos caracteriza el amor a las mexicanas y los mexicanos, el amor por el prójimo, el amor por la familia, el amor por la naturaleza y el amor a la patria. Y eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie, eso es ser mexicana y mexicano. Decía que desde la Primera Transformación luchamos con eso: por la independencia, por la soberanía, por la igualdad, luchamos por la libertad y luchamos por la democracia. Pero también en la Cuarta Transformación hay una palabra que nos caracteriza: el Humanismo, que es la esencia del mexicano y de la mexicana. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, puntualizó tras encabezar la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a derechohabientes en tierras nayaritas.

Recordó la solidaridad del pueblo de México en situaciones adversas, como las lluvias del año pasado en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde la gente, pese a las condiciones, no dejó de ofrecer su apoyo y agradecimiento en cada recorrido de la mandataria. “Eso no es de cualquier pueblo, eso es del pueblo de México y debemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas de ser mexicanos y mexicanas. Somos únicos, es un pueblo extraordinario, trabajador”, añadió.

Destacó que la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento al trabajo de las mujeres y se suma a dos programas nuevos de su administración: la Beca Rita Cetina, que inició el año pasado con alumnas y alumnos de secundaria, pero que a partir de septiembre se extenderá a niñas y niños de primarias públicas para uniformes y útiles escolares; además de Salud Casa por Casa para personas adultas mayores y con discapacidad.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que México tiene a la mejor Presidenta del mundo y destacó el cumplimiento de su palabra con las mujeres de México a través de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales que reconoce toda una vida de trabajo de las mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que además de este apoyo económico, el gobierno de la primera mujer Presidenta también impulsa acciones como la construcción de Centros LIBRE en cada municipio del país y la distribución de la Cartillas de Derechos para la Mujer.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, agradeció a la mandataria por incluir a la entidad en el proyecto nacional de transformación, que ha permitido recuperar su patrimonio a las y los nayaritas y que traerá más proyectos de salud.

La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Delfina Cervantes Cisneros, agradeció este apoyo y reconoció que la Jefa del Poder Ejecutivo Federal es una mujer que le “ha echado muchas ganas” para que las mujeres reciban más apoyos.