DIF Estatal Entrega Credenciales que Brindan Descuentos y Beneficios a Personas con Discapacidad

En Calvillo

Aurora Jiménez Esquivel entregó la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (Crenaped) a las y los alumnos del CAM No. XIV.

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, encabezó en Calvillo la entrega de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (Crenaped) a alumnas y alumnos del Centro de Atención Múltiple No. XIV Enrique Olivares Santana.

Explicó que esta credencial, oficial y gratuita, certifica la discapacidad permanente y permite acceder a descuentos, programas sociales y diversos trámites con mayor facilidad y respaldo institucional. Para acercar el servicio a las familias, se realizó una jornada especial de credencialización en el propio plantel.

Aurora Jiménez destacó que la Crenaped es una herramienta que reconoce derechos, elimina barreras y promueve la autonomía de las personas con discapacidad, como parte del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez y del DIF Estatal de fortalecer una sociedad más incluyente.

Por su parte, Erika Ruiz Martínez, directora del CAM No. XIV, agradeció el respaldo institucional para impulsar acciones que mejoran la calidad de vida de las y los estudiantes. En representación de las familias, María Magdalena Gutiérrez Rivera reconoció las facilidades brindadas para obtener la credencial de manera accesible y oportuna.

En el evento, también estuvieron presentes el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, y el encargado de despacho de la Dirección de Servicios Médicos, Ricardo Alberto Macías Méndez.

Para tramitar la Crenaped, acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, en el cruce de la avenida Mahatma Gandhi y la calle República de Paraguay, fraccionamiento Agricultura, en la ciudad capital, o comunicarse al 449 978 21 82 o 449 978 48 01, de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas.