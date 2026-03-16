En Aguascalientes más de 100 Trámites ya Pueden Hacerse en Línea

En Aguascalientes ya no es necesario trasladarte, hacer largas filas o pedir permisos en el trabajo para realizar gestiones de gobierno. Gracias a la modernización que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, ahora puedes realizar tus trámites cien por ciento en línea, de forma rápida, segura y desde cualquier lugar.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (Sigod), pone a tu alcance más de 100 trámites estatales y municipales a través del Expediente Digital, una plataforma diseñada para simplificar tu vida. Entre los servicios más utilizados se encuentran:
- Renovación de licencia de conducir
- Afiliación al distintivo Hecho en Aguascalientes
- Levantamientos topográficos catastrales
- Certificación de documentos catastrales y registrales
- Solicitud de Tarjeta Soluciones
- Reposición de Tarjeta YOVOY de tarifa preferencial
¿Qué beneficios obtienes?
- Ahorro de tiempo y dinero
- Atención 24/7 desde tu celular o computadora
- Menos traslados y cero filas
- Procesos más rápidos y transparentes
- Todos tus documentos en un solo lugar
Crear tu Expediente Digital es muy sencillo. Solo necesitas tu CURP y un correo electrónico. Ingresa a https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/. Da clic en Crear cuenta, verifica tus datos y listo, podrás iniciar tus trámites de inmediato.
Cada vez más ciudadanos utilizan esta herramienta; actualmente se superan los 181 mil expedientes digitales y se tiene un registro de alrededor de 117 mil trámites.
El titular de la Sigod, Ramiro Pedroza Márquez, destacó que la integración de más dependencias y municipios al Expediente Digital representa un gran paso hacia un gobierno más cercano, moderno y eficiente.
Por último, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta plataforma, aprovechar sus beneficios y formar parte del Gigante de la Innovación con trámites más ágiles, servicios digitales accesibles y una relación más cercana entre gobierno y sociedad.