Al Gobierno de Monreal le ha Sobrado Ineptitud Para Sortear Problemas del Campo: Carlos Peña

Precio de Garantía del Frijol, Para Consentidos del Oficialismo, Acusa

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Peña Badillo, presidente estatal y diputado local del PRI, acusó al gobierno del estado de ser “profundamente incompetente para atender el grave problema de los miles de frijoleros en todo el estado y mostrar, así, su desinterés en un con􀃀icto cuya resolución es capital para el desarrollo económico de la entidad, mientras se deja en manos del coyotaje el acaparamiento del precio”.

Peña Badillo dijo que “al gobierno estatal le falta capacidad o le sobra ineptitud para sortear los problemas que hoy vive el campo zacatecano; hemos señalado que Zacatecas es ejemplo nacional por la forma en que se desatiende a sus productores del campo”.

Día tras día, reveló, “productoras y productores se han estado manifestando a causa de que los centros de acopio han mostrado sucesivos fracasos, pero sobre todo enorme simulación”.

“El precio de garantía no terminó de llegar porque única y exclusivamente se les entregó a los consentidos del oficialismo, hecho que no afirmamos nosotros sino que aseguran los propios productores allá afuera, quienes mediante filas interminables requieren se les atienda cuando no les fue comprado el kilo de su frijol al precio de garantía (27 pesos kilo), convenido desde la presidencia de la República hace más de medio año”.

Lamentó que a la clase campesina zacatecana se le pague en este momento el kilo de frijol entre cinco y ocho pesos, “por eso están desesperados, y ya de costales mejor ni hablamos porque ese ha sido el pretexto para someterlos, además de que ahora exigen a los campesinos que sean ellos quienes vayan y compren las bolsas para humillarlos luego y ver a cuánto les pagan su frijol”.

Por todo lo anterior, “los frijoleros toman casetas de peaje, carreteras, dependencias del gobierno o la Legislatura del estado, porque de eso ellos comen y mantienen a sus familias, no de la esperanza ni de la cruda realidad a la que se enfrentan en tiempos de Morena”.

Ante todo lo anterior, Peña Badillo realizó un llamado enérgico al gobierno federal que “no ha terminado de resolver ese problema, lo mismo que al gobierno estatal, incapaz de formar un frente para atender a los frijoleros, porque andan distraídos en proyectos personales.

“Andan distraídos en su desesperación de que van a perder el gobierno en el 27, hecho que no pueden detener, no lo van a frenar. Pero lo que es un hecho es que es responsabilidad del gobierno estatal de Zacatecas hacer frente a los desastres que tiene en el estado”.