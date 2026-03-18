Asfixian a Preparatorias del FPLZ: Gobierno de Monreal no les ha Entregado $700 mil

Ningún Maestro ha Recibido Pago: Adán González

Por Gabriel Rodríguez

Adán González Acosta, líder estatal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) informó que las escuelas preparatorias de ese frente político continuamente se ven constreñidas a causa de las retenciones presupuestarias en que las mantiene sujetas la Secretaría de Finanzas (Sefín) del Gobierno del Estado de Zacatecas, a las que se debe alrededor de 700 mil pesos de enero a la fecha.

González Acosta dijo además que en los 13 Cendis (Centros de Desarrollo Infantil), sus maestras van a comenzar a recibir pagos, los que fueron frenados hace meses a causa de con􀃀ictos en la materia, lo cual ya es un avance.

A pesar de ello, refirió que en el caso de las preparatorias, habría ahí ciertos problemas porque no se ha resuelto nada: “Hemos buscado enlaces con gobierno del estado sin soluciones al momento, lo mismo que en el caso de Sefín por lo que en ellas no hay presupuesto a casi cuatro meses de haber comenzado el año y les se deben alrededor de 700 mil pesos”.

El líder estatal añadió que el caso afecta a las dos instituciones de bachillerato en el estado, Carlos Marx y Alfonso Medina, “de modo que se requiere la intervención de las autoridades, para que nos ayuden a resolver el problema, pues el semestre arrancó desde enero pasado y es cosa que hasta el momento no se ha pagado a ninguno de sus maestros.

“Sin embargo, nosotros no quisiéramos volver a la toma de las diversas instalaciones en Ciudad Administrativa, pero ante la actual desatención que hemos tenido es probable que las volvamos a cerrar”.

El tema ha sido tratado con autoridades federales, quienes indicaron que, al respecto, la ley que norma a esas preparatorias debería cambiarse, tema en cual no se les dado el trato correspondiente, toda vez que el hecho fue planteado ante diputados y ante las secretarías de Educación y Finanzas.

En lo que respecta a los conflictos agrarios, como en el caso del frijol, Adán González dijo que “las cosas tampoco están bien, pues se trata de que los campesinos más pobres no han sido benefi- ciados, porque dentro de ese acopio se ha privilegiado la corrupción y se habla de involucramientos del crimen organizado y altos funcionarios que se han dedicado a hacer negocio”.

Sobre esto último, indicó que se debe atender el tema, “ya que debe ser el propio gobierno quien nombre una comisión para auditar el caso y que se escuche a los campesinos porque son miles de productores pobres de cinco a 10 hectáreas a los que se pusieron puros pretextos, nunca se les entregaron los costales y ahora se les anuncia que el programa ya se acabó”.