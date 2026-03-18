Descubre el Origen del “Sushi Sinaloense”

Conocido popularmente como sushi culichi o simplemente suchi, este estilo representa una fusión culinaria que toma como base el sushi japonés y lo adapta con ingredientes, técnicas y sabores locales. Lejos de la preparación minimalista que distingue a este platillo en su forma clásica, en Sinaloa surgió una reinterpretación que hoy forma parte de la escena gastronómica de la región.

El origen del sushi se remonta a China alrededor del año 2000 a.C., cuando se utilizaba arroz fermentado para conservar el pescado por más tiempo y este se desechaba al finalizar el proceso. Hacia el siglo VII d.C. esta preparación llegó a Japón, donde comenzó a consumirse junto con el arroz, mariscos frescos y algunos complementos.

A principios del siglo XX, comunidades japonesas se asentaron en la costa del Pacífico mexicano y abrieron locales de cocina japonesa. Décadas más tarde, en los años ochenta, algunos restaurantes de Culiacán comenzaron a incluir sushi en sus menús, impulsados por la popularidad de este platillo en Estados Unidos. Sin embargo, las versiones tradicionales no convencieron al paladar local, lo que llevó a los cocineros a experimentar e incorporar productos regionales. Fue así como nació el sushi al estilo sinaloense.

Con el tiempo, el sushi ganó popularidad en la capital del estado. Actualmente, es común encontrar carretas de sushi por toda la ciudad, donde se prepara al momento y se disfruta como una opción de comida callejera, tan habitual como los tacos.

Entre los ingredientes más comunes se encuentran carne asada, pollo, tocino, queso crema o manchego, aguacate, chiles y salsas picantes o de chipotle. Además, muchos rollos se preparan empanizados o fritos en tempura, lo que les aporta una textura crujiente.

A diferencia del sushi japonés, que busca equilibrio y simplicidad, el estilo sinaloense suele ser más “monchoso”: cremoso, abundante, picante y con sabores más intensos.

Uno de los ejemplos más conocidos es el rollo Mar y Tierra, que combina camarón con carne de res. Según historias populares en Culiacán, este platillo surgió cuando un cliente pidió sushi sin pescado crudo. Los cocineros improvisaron y dieron origen a una mezcla que con el tiempo se convirtió en uno de los grandes clásicos.

Esta combinación de influencias culinarias muestra cómo la gastronomía puede transformarse y adaptarse a nuevos contextos culturales. En Sinaloa, el sushi adoptó una identidad propia que se ha convertido en una de las expresiones más representativas de su cocina.

Algunos lugares donde puedes descubrir sushi culichi son Sushi-lo y Anona Roll (en Culiacán), Sushi Campero y Robalo´s Sushi (en Los Mochis), así como Mares de Sinaloa y Yokiro Sushi (en Mazatlán).