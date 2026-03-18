Fortalece Ayuntamiento de Zacatecas Organización Laboral con Capacitación en Metodología Japonesa 5S

Con el objetivo de fortalecer la eficiencia, el orden y la organización en el trabajo cotidiano de las y los servidores públicos, el Ayuntamiento de Zacatecas llevó a cabo una capacitación sobre la metodología de las 5S, dirigida al personal que labora en la presidencia municipal.

La actividad está enfocada en brindar herramientas prácticas que permitan a las y los trabajadores mejorar su desempeño dentro de sus áreas laborales, mediante una metodología que promueve la organización, la disciplina y la optimización de los espacios de trabajo.

Durante la capacitación, las y los participantes conocieron los principios de la metodología de las 5S, un modelo de origen japonés ampliamente utilizado en instituciones y empresas para mejorar la productividad, la eficiencia y el ambiente laboral.

La ponencia fue impartida por el doctor Hugo Pineda Martínez, doctor en Administración y docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien compartió con el personal municipal los fundamentos y beneficios de aplicar esta metodología en las actividades diarias dentro de la administración pública.

La capacitación abordó los cinco pilares que conforman este modelo organizacional. El primero es Seiri, que se refiere a la clasificación de los elementos necesarios dentro del área de trabajo; el segundo es Seiton, que promueve el orden para ubicar cada herramienta o material en el lugar adecuado; el tercero es Seiso, relacionado con la limpieza del espacio laboral.

Asimismo, se explicará el principio de Seiketsu, que consiste en la estandarización de normas y procedimientos para mantener el orden y la organización, y finalmente Shitsuke, que se enfoca en fomentar la disciplina para mantener estas prácticas de manera constante.

Esta metodología busca que las y los trabajadores analicen la forma en que están organizadas sus áreas de trabajo y adopten prácticas que faciliten una mejor planificación de sus actividades diarias, favoreciendo así un desempeño más eficiente en sus responsabilidades.

Con este tipo de capacitaciones, el Ayuntamiento de Zacatecas impulsa el fortalecimiento profesional de su personal y promueve herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio que se brinda a las y los ciudadanos de la capital.