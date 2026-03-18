Frijoleros Bloquean Bulevar y Toman Oficinas; Denuncian Corrupción en el Acopio del Frijol

Productores frijoleros de diez municipios bloquearon por más de cinco horas el bulevar metropolitano, a la altura de las oficinas delegacionales de la Secretaría de Bienestar, además de tomar dependencias federales como Servicio de Administración Tributaria y el Registro Agrario Nacional.

Los campesinos exigen que se cumpla con los acuerdos que hicieron con funcionarios de “Alimentación para el Bienestar” institución encargada del acopio de frijol, quien habría prometido tomar cinco toneladas a cada pequeño productor.

A pesar de los acuerdos y la poca eficiencia en el acopio de la leguminosa, el gobierno se encuentra rebasado, ya que la producción en este año se encuentra rondando las 350 mil toneladas mientras que gobierno federal solo se comprometió a recibir 80 mil.

En el bloque del bulevar, desplegaron una manta con el siguiente mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “Presidenta Claudia. Zacatecas. Pedimos de su apoyo e intervención. Funcionarios federales, Operadores del programa y coyotes se apropiaron del programa de acopio y están dejando fuera a los pequeños productores de frijol en Zacatecas”. (Con información de Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)