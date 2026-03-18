Miguel Varela Promueve Esterilización y Vacunación de Perros en la Capital

Con el objetivo de promover el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas, el Ayuntamiento de Zacatecas anunció el arranque de una campaña integral de esterilización, registro y vacunación antirrábica dirigida a perros tanto domiciliarios como en situación de calle en distintas colonias y comunidades del municipio.

El presidente municipal, Miguel Varela, informó que esta iniciativa se realizará en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente, encabezada por Isaac Rivera, y contempla recorridos por diversas zonas del territorio municipal para acercar estos servicios a la población. El alcalde destacó que el cuidado de los animales de compañía es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que invitó a las familias zacatecanas a participar activamente en esta estrategia.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Isaac Rivera, explicó que durante la campaña se llevarán a cabo jornadas de esterilización, vacunación antirrábica y registro de perros, tanto aquellos que cuentan con un hogar como los que se encuentran en situación de calle. Estas acciones buscan evitar el crecimiento descontrolado de la población canina, además de prevenir problemas de salud pública y fortalecer la protección de los animales.

Asimismo, las autoridades municipales señalaron que este programa tiene como finalidad generar conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar adecuadamente a las mascotas, promover su salud y reducir riesgos relacionados con enfermedades o accidentes.

El presidente municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para apoyar esta campaña convocando a vecinos y familiares cuando las brigadas lleguen a sus colonias o comunidades. Subrayó que la participación de la población será fundamental para lograr una capital más ordenada, saludable y comprometida con el bienestar animal.

El Ayuntamiento de Zacatecas continuará impulsando acciones permanentes orientadas al control responsable de la población animal y al fortalecimiento de la cultura del cuidado de las mascotas. Las autoridades municipales reiteraron que estas campañas no solo contribuyen a mejorar la salud de los animales, sino también a mantener entornos más seguros, limpios y saludables para todas las familias de la capital, por lo que invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las fechas y sedes de las próximas jornadas en sus colonias y comunidades.