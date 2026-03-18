Presidenta Claudia Sheinbaum Envía al Senado Iniciativa del Plan B de la Reforma Electoral

“Vamos a Seguir Insistiendo en Disminuir los Privilegios”

El Plan B contempla: disminuir el número de regidurías desde siete a un máximo de 15; el tope presupuestal en Congresos Locales es de 0.70%; los altos funcionarios del INE, Tribunales y órganos electorales no pueden ganar más que la Presidenta; el Senado se reducirá su gasto a un 15% y la revocación del mandato podrá ser el tercer o cuarto año de gobierno.

Se modifican artículos en la Ley general de instituciones y procedimientos electorales y en la Ley general de partidos políticos.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, este martes 17 de marzo, enviará al Senado de la República la iniciativa de reforma constitucional que tiene como objetivo disminuir privilegios al reducir el número de regidurías en municipios, establecer un tope presupuestal en los congresos locales y que consejeros, magistrados y altos funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales no ganen más que la Jefa del Ejecutivo Federal, además de que se fortalece el derecho del pueblo a solicitar la revocación de mandato.

“Como Presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos y en el tema de los plurinominales que hay que seguir insistiendo, claro, no se pudo esa reforma constitucional pero no por eso uno puede dejar de decirlo”, señaló.