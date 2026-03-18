Respiro Para los Hoteles y Restaurantes Este fin de Semana Largo: Muñoz del Cojo

Reporta Aumento Alentador en el Turismo

Por Miguel Alvarado Valle

El reciente puente dejó un balance positivo para el sector turístico y restaurantero en Zacatecas, particularmente en la ocupación hotelera, lo que refuerza las expectativas de cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa. De acuerdo con Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, este “fin de semana largo” se convirtió en un indicador alentador tras registrar cifras superiores a las de años anteriores.

En términos concretos, la ocupación hotelera alcanzó un 45.7 por ciento, lo que representa un incremento significativo respecto al 39.6 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado y al 42.3 por ciento de hace dos años.

Este aumento de poco más de seis puntos porcentuales refleja una tendencia sostenida de recuperación en el sector, que ha venido creciendo de forma gradual tras los efectos de la pandemia. Muñoz del Cojo destacó que, más allá de los números, lo importante es que se mantiene una tendencia al alza, rompiendo la barrera de crecimiento moderado que se había observado en temporadas anteriores.

En ese sentido, consideró que estos resultados podrían marcar un buen preámbulo para las vacaciones de Semana Santa y Pascua, periodos clave para la actividad turística en la entidad. Asimismo, subrayó la relevancia del Festival Cultural de Zacatecas, que en su edición número 40 se perfila como un atractivo importante para visitantes.

Señaló que este tipo de eventos fortalece la llegada de turistas y genera una experiencia positiva para quienes visitan la entidad, incluso para aquellos que no acuden especí- ficamente por el festival. No obstante, explicó que actualmente es complicado medir con precisión las reservaciones anticipadas, ya que tras la pandemia cambió el comportamiento de los viajeros.

Ahora, dijo, las personas suelen planear sus viajes con una o dos semanas de anticipación, por lo que será en fechas más cercanas a Semana Santa cuando se tenga un panorama más claro sobre la ocupación esperada.

Por su parte, Nide García Samán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, coincidió en que este segundo fin de semana largo mostró una mayor afluencia de personas, con un incremento en ventas de alrededor del 30 por ciento en comparación con días habituales.

Aunque no se trató de un “puente fuerte”, sí permitió observar una mayor movilidad, principalmente en el Centro Histórico, lo que también fortalece la expectativa de una buena temporada vacacional.