Lanzan Campaña Para Realizar Cirugías de la Vista a Bajo Costo en Aguascalientes

En Beneficio de 400 Personas

El objetivo es garantizar el acceso a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad a sectores vulnerables de la población.

Las personas interesadas deberán acudir a cualquiera de los 85 Centros de Salud o a las oficinas del DIF Estatal, del Instituto de Beneficencia Pública del Estado y del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes.

Más información al 449 201 01 11, con horario de atención de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Para muchas personas, recuperar la vista o corregir un problema visual puede cambiar por completo su vida. Hoy, esa oportunidad está más cerca.

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, puso en marcha una campaña que permitirá realizar 350 cirugías de catarata con colocación de lente intraocular y 50 intervenciones para corregir estrabismo, a bajo costo.

Esta iniciativa está pensada especialmente para apoyar a quienes más lo necesitan, brindando acceso a tratamientos que pueden mejorar significativamente su calidad de vida.

Las personas interesadas pueden registrarse en cualquiera de los 85 Centros de Salud del ISSEA, así como en las oficinas del DIF Estatal, el Instituto de Beneficencia Pública o directamente en el Banco de Ojos y Tejidos.

El trámite es sencillo: sólo se requiere identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. El registro ya se encuentra abierto y permanecerá disponible hasta cubrir la meta. Las intervenciones podrán realizarse en pacientes desde la infancia hasta personas adultas mayores, previa valoración médica.

Para conocer la ubicación de los Centros de Salud, se puede consultar:https://centrosdesalud.issea.gob.mx/

Para más información, está disponible el teléfono 449 201 01 11, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Esta campaña es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud del Estado, el DIF Estatal, el Instituto de Beneficencia Pública y el Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, con un objetivo claro: que más personas puedan ver mejor y vivir mejor.

En la firma del convenio estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes; Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal, y Ricardo Magdaleno Rodríguez, presidente del Patronato de Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, entre otras autoridades.