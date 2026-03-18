Ridley Malo Lleva el Nombre de Aguascalientes a Competencias Internacionales

Con apenas 24 años, el ciclista aguascalentense Ridley Malo ya ha logrado lo que muchos atletas sueñan: competir en escenarios internacionales y colocar el nombre de Aguascalientes en lo más alto del ciclismo de pista.

Su historia comenzó a los nueve años, cuando descubrió su pasión por la bicicleta. Con el paso del tiempo se integró a la academia de ciclismo de pista del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), donde entrena en el Velódromo Alfredo Morales Shaadi, considerado uno de los más rápidos del mundo.

A base de disciplina, constancia y muchas horas de entrenamiento, Ridley ha logrado abrirse camino en el alto rendimiento. Entre sus participaciones más destacadas se encuentran Campeonatos Panamericanos Élite, Copas del Mundo y Panamericanos Jr., además de representar a México como integrante de la selección nacional.

Durante su trayectoria, el Gobierno del Estado, a través del IDEA, ha respaldado su preparación con apoyos para competir en diferentes torneos y con equipo especializado que le permite seguir creciendo en el deporte.

Hoy, Ridley Malo continúa entrenando y compitiendo con la misma pasión con la que inició de niño, consolidándose como uno de los grandes referentes del ciclismo en Aguascalientes y uno de los talentos más prometedores de México.