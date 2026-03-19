ASE Exhorta a Municipios a Presentar en Tiempo y Forma Cuentas Públicas de 2025

No Esperen Hasta que se Agote el Plazo: Raúl Brito

Por Gabriel Rodríguez

Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en Zacatecas hizo un atento llamado para que los 58 municipios del estado en la entidad zacatecana presenten sus respectivas cuentas públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo de vencimiento es el próximo jueves 30 de abril.

Brito Berumen señaló que es fundamental que los entes públicos, para el caso de esos 58 ayuntamientos, asuman tal obligación en tiempo y forma, “pues no se trata solamente de un trámite administrativo, sino de un compromiso ético que debe garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las localidades”.

Luego de señalar que dichos informes, a los que obliga la ley en cada una de esas demarcaciones, son para evidenciar el uso correcto de los recursos, subrayó que mediante esos resultados se pretende fortalecer la confianza ciudadana dentro de tales instituciones.

Asimismo, “los ediles y sus equipos de trabajo deben entender que el hecho de hacer públicas sus cuentas, sirve para promover una cultura de transparencia y buen gobierno, a la par de que, con el acto de realizarlas, estarían evitando sanciones a causa de la extemporaneidad con que pudieran llegar a presentarlas”. Por el momento, han presentado cuentas públicas las localidades de Jerez, Fresnillo, Apulco y Tepetongo, “que con ello han demostrado su compromiso, al entregar las datas con antelación”.

Otro de los órganos que lo han hecho de igual manera es el Gobierno del Estado de Zacatecas que “ha dado ejemplo del hecho, al presentar su propia cuenta pública el pasado 27 de febrero del presente año, de manera oportuna y como muestra de su responsabilidad”.

Con el fin de apoyar las gestiones en la materia, Raúl Brito Berumen destacó que el pasado 14 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas un acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para la recepción y revisión de la información presupuestal, programática, contable y financiera.

El titular de la ASE explicó que su dependencia apoya incluso a aquellas localidades que “pudieran llegar a tener problemas en la documentación al respecto, incluidos todos sus anexos y reportes técnicos”.

Aun así, quienes sigan presentado inconvenientes, pueden asistir a las oficinas de la ASE, en el departamento de recepción de documentos de la Auditoría Especial B, de lunes a viernes de 9 a 15 horas en avenida Pedro Coronal número 20 en Guadalupe.

Para concluir, reiteró su convocatoria para que “los municipios restantes no esperen hasta que se agote el plazo, ya que la puntualidad en la entrega de la cuenta pública es re􀃀ejo de una administración que se hace responsable de sus cuentas”.