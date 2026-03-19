Invitan al Festival Ricardo Castro de Durango

Todos los Eventos son Gratuitos: Valeria Gutiérrez

Por Gabriel Rodríguez

Valeria Gutiérrez Velasco, titular de Fomento Económico y Turismo de Durango capital, realizó en la Casa Municipal de Cultura la presentación del Festival Ricardo Castro 2026, a desarrollarse entre el 28 de marzo y el 12 de abril, en el que tomarán parte alrededor de mil 500 artistas.

La funcionaria turística de la capital en la vecina entidad norteña, refirió que la festividad no tendrá un costo mayor a 15 millones de pesos, pero que se espera una derrama por alrededor de 80 a 100 millones de pesos y que a ella llegarían 80 mil visitantes. Gutiérrez Velasco precisó que este evento se realiza en Durango “con el fin de que sean los artistas locales, quienes se luzcan para que el público local y externo los disfrute.

“Ricardo Castro fue una de nuestras glorias musicales del pasado, además de intérprete del piano, compositor y director de orquesta, motivo por el cual la festividad lleva su nombre como homenaje a su figura”, precisó. Además de música de concierto, popular y para grandes públicos, la fiesta de 2026 incluye todas las demás artes, ya que estarán presentes la pintura, la danza, la arquitectura, la escultura, cine y teatro.

Fue por ese motivo que Gutiérrez Velasco vino a Zacatecas a realizar la presentación de la celebración, destacando que “nos encontramos a tres horas de ustedes y es un trayecto rápido que se encuentra vigilado por las fuerzas de seguridad de Durango y Zacatecas”.

Asimismo, invitó a los zacatecanos a conocer las tradiciones, la identidad y el talento duranguense, pues durante los días santos escenifican un dramático viacrucis que atrae a turistas de todas las localidades.

“Tendremos dos grandes conciertos masivos, el primero de ellos es de apertura, en el que se presentarán Los Auténticos Decadentes y Pesado para cerrar la fiesta”.

También habrá diversas representaciones teatrales, incluido una escenificación de William Shakespeare con artistas universitarios “como parte del recuerdo de aquel gran talento musical que ha inspirado a sucesivas generaciones de artistas de toda índole dentro y fuera de Durango”.

Es decir, tendrá presencia de todos los géneros y será completamente gratuito en todas las plazas, recintos y corredores del centro de la ciudad y alrededores, en el que la gente disfrutará desde rock, mariachi y la presencia de siete orquestas sinfónicas, danza y más.

“Queremos que con ello se fortalezca la economía de la localidad, ya que con pocos recursos haremos una gran fiesta pues nuestro equipo es de primer nivel y se caracteriza por su profesionalismo y entrega”.