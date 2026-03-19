Refuerzan Ayuntamiento de Zacatecas y CONAGUA Saneamiento de Arroyos en el Municipio

Como parte de las acciones para la protección del medio ambiente y la recuperación de los cuerpos de agua, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, llevó a cabo una jornada de saneamiento de arroyos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Durante esta actividad, realizada en la calle Marianas del fraccionamiento Villas del Padre, el director general de Medio Ambiente del municipio, Isaac Rivera Ruvalcaba, destacó que estos trabajos tienen como objetivo no solo la limpieza de los cauces, sino también la identificación de problemáticas que afectan directamente a los arroyos.

Explicó que, en conjunto con CONAGUA, se trabaja en la delimitación de la zona federal de los cauces, la cual comprende 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha del arroyo, con el fin de detectar construcciones o intervenciones que pudieran estar invadiendo o dañando estos espacios naturales.

“Estamos realizando acciones de saneamiento y, al mismo tiempo, iniciando un proceso de revisión para identificar posibles afectaciones en zonas federales. Esto nos permitirá trabajar de manera coordinada para proteger nuestros cauces y prevenir riesgos”, señaló.

Rivera Ruvalcaba informó que estas jornadas forman parte de una estrategia más amplia, mediante la cual se contempla visitar distintos arroyos del municipio que presentan conflictos o daños ambientales, con el propósito de generar una agenda de atención integral.

En el lugar, también se contó con la participación del ingeniero Víctor Manuel Reyes Rodríguez, director local de CONAGUA en Zacatecas, así como del ingeniero José Luis Rodríguez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quienes refrendaron su disposición para colaborar con el gobierno municipal.

Durante la jornada, brigadas de trabajo realizaron la recolección de residuos sólidos en el cauce del arroyo, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales y reducir riesgos para la población.

Finalmente, el funcionario municipal hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones, evitando tirar basura en los arroyos, respetando la normativa vigente y realizando denuncias responsables en caso de detectar afectaciones.

“Cuidar nuestros arroyos es responsabilidad de todas y todos. Invitamos a la población a proteger nuestro patrimonio natural y a mantener limpios nuestros espacios”, concluyó.