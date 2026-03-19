Se Ampliará el Escenario del Festival Cultural en Plaza de Armas: Le Roy

Para Aumentar Aforo Hasta 20 mil Personas

Por Gabriel Rodríguez

El secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, afirmó que durante la 40 edición del Festival Cultural Zacatecas 2026, el escenario de Plaza de Armas se ampliará hasta abarcar en su totalidad la avenida Miguel Hidalgo, incluso hasta topar con la acera de enfrente, “para que ahí se concentren alrededor de 20 mil y no las 12 mil personas que se reúnen en eventos de carácter masivo”.

Barragán Ocampo justificó lo anterior al señalar que se encuentran “cubiertas todas las medidas de seguridad por parte de las autoridades de Protección Civil y de vigilancia vial y policiaca requeridas”.

Lo anterior, informó el titular del ramo, como parte de los acuerdos que se tomaron durante reunión previa realizada en días pasados con restauranteros y hoteleros: “Platicamos con todos los involucrados en el tema así como con las autoridades de seguridad pública y tránsito de estado, además de comerciantes”.

A todos ellos se les informó que, por tal motivo, habrá un solo carril de circulación en la vialidad, hacia el norte de la ciudad, que estaría funcionando por la mañana pero que, por la tarde, como cada edición anterior, todo flujo automovilístico se cerraría, “en lo que todos estuvieron de acuerdo”.

“Sin embargo, con anterioridad, el escenario apuntaba hacia plaza de Armas, justo hacia la catedral mientras que había graderíos en sus costados derecho y frontal, con sillas en el espacio central”.

Las modificaciones a realizarse ahora serán que “no va a haber gradas del lado derecho, como se acostumbraba, sino que ahí va a estar libre mientras que el escenario se va a mover justo hasta abarcar la mitad de plaza de Armas y la vialidad, incluida toda la avenida Hidalgo, y hacia el sur hasta el teatro Fernando Calderón”.

“Todos estuvieron de acuerdo, pero la verdad es que para ello habrá un operativo entre Tránsito del estado, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas policiacas, además de Protección Civil”.

Lo anterior, advirtió, para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse. Asimismo, se le preguntó qué podría ocurrir en caso extremo en el que se provocara una estampida de personas: “Bueno, eso sería un escenario mayor, pero de todas maneras se contará con la vigilancia adecuada, con el fin de controlar cualquier contingencia que se pudiera presentar”, argumentó.