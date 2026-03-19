Segundo día de Protestas de Productores de Frijol

“No hay Recursos Para Trabajar”, Claman

Por Nallely de León Montellano

Por segundo día consecutivo, productores de frijol en Zacatecas realizaron bloqueos en distintos puntos de la capital, como medida de presión ante la falta de respuesta a sus demandas relacionadas con el acopio del grano. Desde temprana hora, los manifestantes cerraron ambos sentidos del bulevar, además de instalar bloqueos en vialidades como avenida Cinco Señores, Nueva Celaya y calle Unión.

También se registraron protestas en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Finanzas y otras dependencias federales y estatales.

Entre las principales exigencias se encuentra la reapertura de centros de acopio de frijol, así como la entrega de insumos básicos como costales y el pago pendiente de su producción, lo que, aseguran, ha generado afectaciones económicas severas para el sector. Los productores señalaron que enfrentan altos costos en insumos como el diésel, lo que complica aún más la posibilidad de continuar con las actividades agrícolas.

Señalaron que dichas problemáticas provocan afectaciones a toda la cadena alimentaria, por lo que, a pesar de que su labor principal es estar en el campo, se han visto en la necesidad de salir a manifestarse, pues, señalan “no hay recursos para trabajar”.

Asimismo, denunciaron irregularidades en los centros de acopio, donde –afirman– se prioriza a intermediarios, limitando la recepción directa de cosechas por parte de los productores, pese a acuerdos previos. Los manifestantes insistieron en que no han recibido soluciones por parte de autoridades ni federales ni estatales, por lo que advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta obtener una respuesta concreta. También hicieron un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se atienda la problemática de manera inmediata.

Se Instalan Mesas de Diálogo

Por su parte, autoridades estatales informaron que se han instalado mesas de diálogo con algunos grupos de productores en instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con la participación de dependencias como Conagua, CFE y la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Omar Carrera, existe disposición de algunos productores para avanzar mediante el diálogo institucional, aunque señaló que otros grupos han optado por mantener las movilizaciones.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que tras gestiones con autoridades federales se logró ampliar la capacidad de acopio en ocho mil 500 toneladas adicionales, alcanzando un total cercano a las 96 mil toneladas, lo que representa una inversión aproximada de dos mil 600 millones de pesos.

Mientras tanto, las protestas continúan en la capital, con productores que mantienen su postura de no retirarse hasta que sus demandas sean atendidas de manera efectiva.