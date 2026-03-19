Zacatecas y Durango Fortalecen Cooperación Cultural con Presentación del Festival Internacional Ricardo Castro

En un esfuerzo conjunto por impulsar el intercambio cultural y turístico entre entidades vecinas, autoridades de los municipios de Zacatecas y Durango presentaron el Festival Ricardo Castro 2026, mismo que se llevará a cabo en el municipio de Durango. Esta es una de las celebraciones artísticas más importantes del norte del país. El evento se realizará del 28 de marzo al 12 de abril, con el objetivo de posicionar a la capital duranguense como un destino clave durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

La presentación fue encabezada por la Mtra. Valeria Gutiérrez Velasco, directora de Fomento Económico y Turismo de Durango, y el Dr. Manuel Castillo, director de Innovación y Desarrollo Económico de Zacatecas. Ambos coincidieron en que esta iniciativa fortalece la relación entre ciudades hermanas, reconocidas como Patrimonio Mundial, y abre nuevas oportunidades para el desarrollo regional a través de la cultura y el turismo.

El festival rinde homenaje a Ricardo Castro, destacado pianista y compositor originario de Durango, cuya obra ha trascendido generaciones. Para esta edición 2026, se contempla una programación robusta con cerca de 200 actividades que abarcan las siete bellas artes, incluyendo música, danza, teatro, escultura y cine, consolidando así una oferta cultural diversa y de alta calidad.

Entre los eventos más relevantes destacan los espectáculos masivos de inauguración y clausura con artistas de talla internacional, así como actividades tradicionales de turismo religioso como el Viacrucis, la Quema de Judas y el recorrido de los Siete Templos a bordo de los tranvías municipales. Asimismo, el programa incluye la participación de siete orquestas sinfónicas, entre ellas la Orquesta Nacional Juvenil, además del desfile “Semillero de las Artes”, que reunirá a más de mil participantes, así como concursos de rock y teatro callejero.

Por su parte, Berenice Villagrán, directora de Turismo de Zacatecas, destacó que la creatividad y la colaboración institucional permiten superar limitaciones presupuestales, logrando una cartelera de gran nivel. Con la participación de más de mil 500 artistas, Durango se prepara para recibir a visitantes zacatecanos y de todo el país en su emblemático Centro Histórico, en una celebración cultural sin precedentes.