Aguascalientes, uno de los Estados con Mejor Calidad de Vida, más Empleo y Mejores Salarios: Inegi

En Aguascalientes, el crecimiento económico se nota con más empleo, mejores salarios y mayor estabilidad para las familias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde el inicio de la administración de la gobernadora Tere Jiménez se han generado 31 mil 700 nuevos empleos, lo que significa cerca de 30 nuevas oportunidades de trabajo cada día. Tan solo en lo que va de 2026, ya se han creado más de tres mil fuentes laborales.

Este dinamismo no solo se traduce en más trabajo, sino en mejores condiciones de vida. En el mismo periodo, la pobreza laboral disminuyó de 40 a 28.7 por ciento, es decir, hoy más personas pueden cubrir sus necesidades básicas con su ingreso, lo que brinda mayor tranquilidad y estabilidad a miles de hogares.

Además, la tasa de desocupación se ubica en 2.7 por ciento, una de las más bajas en la historia del estado, lo que confirma que en Aguascalientes cada vez más personas tienen acceso a un empleo.

A esto se suma que el estado ocupa el primer lugar nacional en incremento salarial, con un crecimiento anual del 10.5 por ciento, tres veces por encima del promedio nacional, de sólo 3.3 por ciento. Esto significa que el trabajo de las y los aguascalentenses hoy rinde más.

Asimismo, Aguascalientes se posiciona entre los tres estados con mayor porcentaje de trabajadores en el sector formal, lo que permite que más personas cuenten con seguridad social, acceso a vivienda y mejores oportunidades para su desarrollo y el de sus familias.

“Estos indicadores reflejan la fortaleza de nuestra economía, pero sobre todo el esfuerzo de nuestra gente: empresarios, trabajadores y emprendedores que todos los días impulsan el crecimiento del estado”, destacó la gobernadora Tere Jiménez.

Finalmente, subrayó que el Gobierno del Estado continuará trabajando para mantener condiciones de seguridad, estabilidad laboral y paz social, que permitan a Aguascalientes seguir creciendo y generando oportunidades para todas y todos.