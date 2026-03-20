En Zacatecas hay Hartazgo Real: Jorge Romero

“No Venía a Zacatecas a Criticar, Pero…”

Por Gabriel Rodríguez

Durante su visita este viernes a la ciudad de Zacatecas, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Zacatecas vestirá de blanquiazul sus elecciones del año 2027 y aseguró que “Morena ha desgastado mucho a la figura presidencial, al grado de que ahora quieren revocarla el año que viene”.

Reunido al interior del mercado Jesús González Ortega del centro de la capital, junto con diputados locales, federales y la primera fila de su instituto político en la entidad, Romero Herrera dijo que su partido “tiene toda la mira puesta en ganar Zacatecas porque para este estado vienen vientos de cambio”.

Lo anterior, refirió, no será gratis porque la gente que vive aquí ya se dio cuenta de lo que está pasando “porque tiene un hartazgo real”.

Luego de indicar que su visita de este viernes no era con afanes propagandísticos, el líder nacional de ese partido precisó además estar consciente de lo que está pasando en la mente de la gente y no de los partidos políticos, pues lo que pasa en todo México pasa en Zacatecas.

“En Zacatecas jamás se acabó la inseguridad, además de que el país nunca logró crecer a seis por ciento anual y jamás tuvimos atención médica como la de Dinamarca, la gente de este estado y de todo el país terminó por darse cuenta de la realidad”.

Explicó que “no venía a Zacatecas a criticar, pero dijo que es claro que la gente ni aquí ni en ningún otro punto del estado vive en paz, punto en el cual Morena no ha cumplido a la ciudadanía”, reiteró.

“En este momento, nuestros talentos juveniles se tienen que ir a vivir a otro país y las mujeres no pueden tener seguridad; México no está preparado para afrontar otra pandemia, pero en este momento la gente, como no tiene servicios de salud garantizados, sufre ante la incertidumbre de una enfermedad”.

Más tarde, aludió a los planes A y B de la reforma electoral, en los que “Morena y sus partidos no han logrado ponerse de acuerdo para sacarla adelante, pero lo más grave de ese partido es la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027”.

“Con ello, ese partido estaría formalizando que todo un aparato de Estado, con todos sus recursos, se meta de lleno a las campañas de todos los demás en los 17 estados y 300 distritos”.

Sin embargo, dijo que dicha iniciativa es “buena para nosotros, la avalamos, qué bueno que en la boleta vaya la revocación de la presidenta Sheinbaum pero, por lo mismo, deben ellos calcularlo muy bien porque acorde con nuestras mediciones, la jefa del Ejecutivo ha perdido 15 puntos de 2025 a la fecha, así que, adelante”.