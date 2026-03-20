Policías Amagan a Frijoleros con Detenciones

En Tercer día de Protestas

Por Nallely de León Montellano

Por tercer día consecutivo, productores de frijol en Zacatecas intensificaron sus protestas con bloqueos en el bulevar metropolitano y diversas dependencias públicas, en demanda de soluciones al problema del acopio del grano. Desde temprana hora, los manifestantes cerraron nuevamente la circulación en ambos sentidos del bulevar, además de concentrarse en Ciudad Administrativa y otros puntos gubernamentales.

Como parte de la protesta, esparcieron frijol sobre la vialidad, en una acción simbólica para visibilizar la falta de respuesta a sus demandas.

Durante la movilización, los productores denunciaron la presencia de elementos de seguridad en inmediaciones de oficinas gubernamentales, quienes –aseguraron– les advirtieron sobre posibles detenciones si no liberaban los espacios, lo que generó preocupación entre los manifestantes.

Ante este escenario, responsabilizaron al gobierno estatal de cualquier acción que pudiera derivarse de su protesta y reiteraron que su movimiento se mantiene en la exigencia de diálogo y soluciones concretas.

Los inconformes insistieron en que la problemática principal sigue siendo la falta de condiciones para el acopio de frijol, particularmente la entrega de costales y la recepción de su producción por parte de instancias federales, lo que ha derivado en afectaciones económicas para el sector.

También señalaron irregularidades en los centros de acopio, donde –afirman– se da prioridad a intermediarios, lo que limita la posibilidad de que los productores coloquen directamente su cosecha. En ese contexto, cuestionaron la respuesta de autoridades estatales, al considerar que las propuestas planteadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la dimensión del problema.

Pese a las afectaciones generadas por los bloqueos, los productores ofrecieron disculpas a la ciudadanía, aunque advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras no exista una solución de fondo.

Hasta el momento, no se ha informado de acuerdos concretos, por lo que el conflicto se mantiene activo y con posibilidad de escalar en los próximos días.